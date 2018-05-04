Türk Eximbank'tan 500 milyon dolarlık 6 yıl vadeli tahvil ihracı

İSTANBUL (AA) - Türk Eximbank, 500 milyon dolar tutarında 6 yıl vadeli tahvil ihraç etti.

Türk Eximbank'tan yapılan açıklamaya göre, Türk Eximbank, uluslararası piyasalarda 6 yıl vadeli 500 milyon dolar tutarında ve "Libor + yüzde 3,30" baz alınarak sabit maliyetle bir tahvil ihracı gerçekleştirdi.

200’ün üzerinde uluslararası yatırımcının ilgi gösterdiği tahvil ihracına 1,9 milyar dolar talep geldi. İhraç tutarı, dün Türk Eximbank hesaplarına girdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, bugünlerdeki dalgalı global piyasalarda ancak güvenilir ve istikrarlı kurumların yurt dışı piyasalarda tahvil ihracı gerçekleştirebildiğini ve bu doğrultuda söz konusu ihraca gelen yüksek talebin, Türk Eximbank’a olan güvenin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Yıldırım, Türk Eximbank’ın Şubat ayında ABD’de yatırımcılarla gerçekleştirdiği NonDeal Roadshow’un, söz konusu başarıda önemli etkisi olduğunu kaydetti.

Söz konusu tahvil ihracı, Citigroup, ING Bank, Mizuho International plc, MUFG Securities, SMBC Nikko ve Standard Chartered Bank aracılığı ile gerçekleştirildi.

Tahvilin yüzde 48’i ABD’de, yüzde 19’u İngiltere’de, yüzde 29’u diğer Avrupa ülkelerinde ve yüzde 4’ü ise Asya’daki yatırımcılara satıldı. Yatırımcıların yüzde 89’u dünya çapında tanınmış varlık yönetim şirketleri iken diğer kısmı banka, sigorta ve hedge fonu şirketlerinden oluştu.

Böylece, Türk Eximbank’ın yurt dışında ihraç ettiği tahvillerden sağladığı toplam kaynak 3,25 milyar dolara yükseldi.