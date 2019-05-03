Türk Eximbank'tan kadın girişimcilere ve gençlere ihracat desteği

İSTANBUL (AA) - Türk Eximbank, kadın girişimci ihracatçılara yönelik desteğin kapsamını genişleten ve genç girişimcilere de özel finansman imkanı sağlayan protokol imzaladı.

Türk Eximbank hem kadım girişimcilere hem de genç girişimcilere finansmana erişimi kolaylaştırmak için katılımcı bankalarla iki kredi destek protokolü imzaladı.

Türk Eximbank’ın kadın girişimcilere özel olarak sunduğu ve QNB Finansbank’a kaynak sağlanması ile hayata geçen kredi programı Garanti Bankası, İş Bankası ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) arasında imzalanan "Kadın Girişimci İhracat Destek Kredisi" protokolü ile genişletildi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay himayelerinde, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, TEB Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi'nin katılımıyla bugün Türk Eximbank Genel Müdürlüğü’nde protokol imza töreni gerçekleşti.

Türk Eximbank 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle ihracat sektöründe genç girişimcilere özel bir finansman imkanı geliştirdi.

Bu çerçevede Türk Eximbank ve İş Bankası arasında imzalan "Genç Girişimci İhracat Destek Kredisi" protokolüne ilişkin imza töreni de Ticaret Bakan Yardımcısı Sayın Rıza Tuna Turagay himayelerinde, Türk Eximbank Genel Müdürü Sayın Adnan Yıldırım ve İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek'in katılımıyla imzalandı.

- "Türk Eximbank'ın ihracat kredi desteği 48,4 milyar dolara çıkacak"

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, imza töreninde yaptığı konuşmada ihracatın Türkiye ekonomisinin lokomotif gücü olduğunu, bugün kadın girişimcilere ve genç girişimcilere destek vermekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Turagay, 2002'de 36 milyar dolar Türkiye ihracatının 3,4 kat artırarak 2018'de 168 dolara yükseltildiğini anımsattı.

İthalatın geçen yıl yüzde 4 düşüşle 223 milyar dolara seviyesine gerilediğini ifade eden Turagay, "2019 yılını çok önemsiyoruz. İhracatımızı daha ileri seviyelere çıkarmayı hedefliyor ve onun için çalışıyoruz. Bu kapsamda da Ticaret Bakanlığı olarak devlet yardımları mekanizmasına da önemli bir tahsisat ayırdık. Buradan 3,1 milyar TL'lik bir desteği ihracatçılarımıza kullandırmak amacındayız. Develet yardımları mekanizmasını da gözden geçiriyoruz. Daha etkin ve amacına uygun olarak kullandırmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Turagay, finansmana erişimin çok önemli olduğuna dikkati çekti. Türk Eximbank'ın geçen yıl 44,2 milyar dolarlık ihracata finansman desteği sağladığını hatırlatan Turagay, bu yıl bu desteği yüzde 10'luk artışla 48,4 milyar dolara çıkarmak istediklerini söyledi.

Bunun Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 27'sinin Türk Eximbank tarafından desteklendiği anlamına geldiğini dile getiren Turagay, ihracatta katma değerli ürünlerin payının artırılması gerektiğini vurguladı.

Turagay, şunları kaydetti:

"İhracatın artırılması için çok çalışmamız lazım. Kadın girişimcilerimizi ve genç girişimcilerimizi desteklememiz gerekiyor. Onları ihracata yönlendirmemiz gerekli. Kadınlarımızın iş gücüne katılımı yüzde 34,2 ile OECD ortalamasının altında. Bu oranı artırmalıyız. Amacımız bu oranı yüzde 50'nin üzerine taşımak. Bugün çok önemli bir adım atıyoruz.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle QNB Finansbank aracılığı ile sunulan 'Kadın Girişim İhracat Destek Kredisi' programınının kapsamını genişletiyoruz. Bugün Garanti Bankası, İş Bankası ve TEB'in katılımıyla programın kapsamı genişletildi. Kadın girişimcilerimize 800 milyon dolar ve 400 milyon TL tutarında bir limit açıyoruz.Genç girişimcilerimiz için de bugün destek programı açıklıyoruz. Türk Eximbank ve İş Bankası arasında imzalanan 'Genç Girişimci İhracat Destek Kredisi' protokolü ile genç girişimcilerimize toplam 200 milyon dolar ve 100 milyon TL tutarında kredi açıyoruz. Böylece hem kadın girişimcilerimize hem de genç girişimcilerimize toplam 1 milyar dolar ve 500 milyon TL tutarında kredi limiti sağlamış oluyoruz."

- "Kadın girişimcilerimize 800 milyon dolar ve 400 milyon TL kredi limiti açtık"

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle QNB Finansbank aracılığı ile sunulmaya başlanan "Kadın Girişimci İhracat Destek Kredisi" ile bugüne kadar 18 kadın girişimciye 1 milyon doları üzerinde destek sağlandığını belirtti.

Bugün imzalanan protokol ile her bir bankaya 100 milyon TL ve 200 milyon dolar olmak üzere toplam 400 milyon TL ve 800 milyon dolar tutarında bir kredi limiti açıldığını ifade eden Yıldırım, söz konusu limit kapsamında yüzde 50'den fazla ortaklık payı kadın girişimcilere ait olan ihracatçı firmaların Türk Eximbank'ın Sevk Öncesi İhracat Kredileri (SÖİK) programı dahilinde TL kredilerde azami 100 bin TL’ye kadar, yabancı para cinsinden olan kredilerde ise 500 bin avro/dolara kadar 1 yıl vadeli kredi kullanabileceklerini dile getirdi.

Yıldırım, yabancı para bazındaki krediler için faiz oranının Türk Eximbank’ın kısa vadeli yabancı para kredileri için uygulanmakta olan faiz oranının 25 baz puan altında belirlendiğine dikkati çekti.

Türk Eximbank’ın ihracatçı kadın girişimcilere, tüm kredi programlarında da öncelik sağlayacağını ve böylelikle daha fazla ihracatçı kadın girişimciye finansman desteği sunmayı hedeflediklerini anlatan Yıldırım, genç girişimcilere sundukları özel destek hakkında şunları kaydetti:

"SÖİK kredilerinde öncelikli kullandırım sağlayan 'Genç Girişimci İhracat Destek Kredisi' kapsamında kredi talep tarihinden itibaren en çok 5 yıl önce kurulmuş olmak şartıyla, yüzde 51 veya daha çok paya sahip ortağı 20-45 yaş aralığında bulunan ya da pay oranı yüzde 20-50 arasında olan ortaklarından en yüksek paya sahip ortağı 20-45 yaş aralığında bulunan genç girişimci ihracatçılara, firma başına 100 bin TL ve 500 bin avro/dolar olmak üzere TL bazında toplam 100 milyon TL, YP bazında 200 milyon dolar destek sağlanması hedeflenmekte olup, bu destek TL bazında geçerli SÖİK vade ve faiz/kar payı oranlarından, YP bazında ise 25 baz puan faiz indirimi ile genç girişimci ihracatçılara sunulacaktır.

Genç girişimci ihracatçıların desteklenmesi için, Genç Girişimci İhracat Destek Kredisi’ne ilave bazı ayrıcalıkların da hayata geçirilecek. Türk Eximbank’ın herhangi bir kredi programında kredi başvurusu bulunan genç girişimcilere, 2019 yılı sonuna kadar kredi kullandırımlarında öncelik verilecektir. Bunun yanında, Türk Eximbank 'Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası' ve 'Kısa Vadeli Yurt İçi Kredi Sigortası' kapsamında 19 Mayıs 2019 – 31 Aralık 2019 arasında yeni poliçe yaptıran genç girişimcilere 1 yıl boyunca alıcı analiz ücreti muafiyeti sağlanacaktır. Diğer yandan, genç girişimci ihracatçıların makine yatırımları finansmanı için 'Finansal Kiralama Şirketlerine Yönelik Kredi' kapsamında anlaşmalı leasing şirketlerine yönlendirilmesi sağlanacak, genç girişimcilere özel 25 baz puan faiz indirimi uygulanacaktır."

- "Kadın girişimcilerimize 5,5-6 milyar TL finansman sağladık"

Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil ise Garanti olarak 2006'dan bu yana kadınlara sektörün öncüsü olarak destek verdiklerini ve vermeyi de sürdüreceklerini söyledi.

"Kadınlarımız güçlü toplum yapısının olmazsa olmaz bir parçasıdır" diyen Erbil, bankalara düşen görevin kadınların ekonomideki rolünü artırmak olduğunu vurguladı.

Erbil, banka olarak kadınlara yönelik yaptıkları çalışmaları dört ana başlık altında topladıklarını belirterek, "Kadın girişimcilerimize finansman sağlamak, kadınlarımızı cesaretlendirmek, eğitim ve kadınların yeni pazarlara ulaşma da onlara yardımcı olmak. Bugüne kadar finansman desteğimiz 5,5-6 milyar TL'ye ulaştı. Kadınlarımıza desteğimizi artırarak sürdürmek istiyoruz. Kadın ihracatçılarımıza destek vermekten Garanti olarak çok mutluyuz." diye konuştu.

- "Sürdürülebilir güçlü büyümenin sağlanabilmesi için ihracatın artırılması son derece kritik"

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek de ihracatçıların en büyük destekçisi Türk Eximank ile ihracatçı genç girişimciler ve kadın girişimcilere destek vermek için bir araya geldiklerini belirtti.

Yüksek seyreden kurların bir takım olumsuz etkilerinin yanında dış ticaret açısından rekabet avantajı getirdiği bu dönemin Türkiye için ihracatını güçlendirmek ve ihracat pazarlarını çeşitlendirmek adına bir fırsat penceresi yarattığının altını çizen Şimşek, "Ülkemizde orta ve uzun vadede sürdürülebilir güçlü büyümenin sağlanabilmesi için de ihracatın artırılması son derece kritik. Bunun için genç girişimcilerin ve kadın girişimcilerin desteklenmesinin önemli çıktılarının olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Şimşek, İş Bankası'nın geçmişten bugüne hem genç girişimcileri hem de kadın girişimcileri desteklediklerini, bundan sonra da bu anlayış içinde katkı vermeyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

- "Kadın girişimcilere teminatsız fon sağladık"

TEB Genel Müdürü Yardımcısı Gökhan Mendi ise finansal erişim tarafında, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile kadın girişimcilere teminatsız olarak 50 milyon avroluk fon sağladıklarını, KGF tarafında yine kadın girişimcilere 53 milyon liralık kredi kullandırımı yaptıklarını anımsattı.

50 bin kadın girişimciye 1,5 milyar liranın üzerinde kredi desteği sağladıklarını anlatan Mendi, ülkenin dört bir yanındaki kadın patronlara ulaşarak işlerini geliştirmek için ihtiyaç duydukları bilgiyi sağlamak amacıyla TEB Kadın Akademisi’ni hayata geçirdiklerini söyledi.

Mendi, Kadın Akademisi’nde iş dünyasının başarılarıyla ilham veren kadın patronlarını katılımcılarla buluşturduklarını, düzenledikleri atölye çalışmalarıyla da katılımcılara etkin stratejik planlama ve yönetimin ipuçlarının anlatıldığını, liderlik ve yöneticilik becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

- "Şirketlerin performansını ölçeceğiz"

Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Türk Eximbank'ın geçen yıl 11 bin 72 firmayı kredilendiğini, sigorta kapsamına aldığını belirtti.

Bu yıl firma sayısını 12 bin 500 firmaya çıkarmayı amaçladıklarını söyleyen Turagay, "11 bin 72 firma içinde KOBİ'lerin payı yüzde 60-65 iken, bu yıl oran yüzde 70'i geçmiş durumda. Amacımız yüzde 75'in üzerini görmek. Faiz oranları da piyasa faiz oranlarının oldukça altında. Eximbank burada geçenlerin, kadınların ve KOBİ'lerin ihracatını artırması adına önemli bir işlevi yerine getiriyor." ifadelerini kullandı.

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, gelecek dönemde hem kadın girişimci hem de genç girişimcilere yönelik kredi protokolüne diğer bankaların da katılım sağlayabileceğini söyledi.

İhracat kredilerinde KOBİ'lere öncelik verdiklerini belirten Yıldırım, "Kadın Girişimci İhracat Destek Kredisi" ve "Genç Girişimci İhracat Destek Kredisi" protokollerindeki 25 baz puan faiz indirimini 50 baz puana çıkarabileceklerini ifade etti.

Yıldırım, tahsis edilecek kredilerin ihracata katkısına ilişkin soru üzerine, şu değerlendirmeleri yaptı:

"2018 yılından itibaren verilen kredilerin ihracata katkısını hesaplamaya başladık. Merkez Bankasının kullandığı bir model var, onu kullanıyoruz. 2018 yılında kullandırdığımız 28 milyar dolarlık kredinin 2018 ihracatına yüzde 3,4, parasal karşılık olarak 5,7 milyar dolarlık artış etkisi yarattığı sonucuna vardık. Artık şirketlerimizin de performansını ölçeceğiz.

Şirketlerin ihracata katkısını da ölçeceğiz. Bununla birlikte ihracat sigortası yaptırıp yaptırmama da önemli bir kriter olacak. Firmaların kur riski alıp almadığına da bakacağız. Kur riski almayan, ihracat alacağını sigorta ettiren ve verdiğimiz kredileri ihracat artışı şeklinde performansa dönüştüren firmaları önümüzdeki dönem daha çok tercih edeceğiz."

Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, 1 yıl içinde mevcut tahsis edilen toplam limitlerin kullandırılacağını belirterek, "Yıl sonuna kadar dolar cinsinden limitin yüzde 65'i kullandırılır. TL tarafında yıl sonuna kalmadan limitin tamamı biter." şeklinde konuştu.