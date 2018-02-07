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Türk fındığı Almanya'daki fuarda tanıtıldı

GİRESUN (AA) - Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (KFMİB), 28-31 Ocak'ta Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen 48. Uluslararası Şekerleme ve Bisküvi Fuarı'na (ISM) katılarak Türk fındığını tanıttığı...

Türk fındığı Almanya'daki fuarda tanıtıldı

GİRESUN (AA) - Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (KFMİB), 28-31 Ocak'ta Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen 48. Uluslararası Şekerleme ve Bisküvi Fuarı'na (ISM) katılarak Türk fındığını tanıttığı bildirildi.

KFMİB'den yapılan yazılı açıklamada, bu yıl 48. kez düzenlenen, 144 ülkeden bin 656 firmanın katıldığı Uluslararası Şekerleme ve Bisküvi Fuarı'nı, 37 bin 500 kişinin ziyaret ettiği belirtildi.

KFMİB standında ziyaretçilere kavrulmuş fındığın yanı sıra fındık krokant ve fındık draje gibi ürünlerin ikram edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"KFMİB standı, ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekerken, Köln Başkonsolosu sayın Barış Ceyhun Erciyes ve Düsseldorf Ticaret Ataşesi sayın Mustafa Hilmi Aşkın tarafından da ziyaret edildi. Avrupalı şekerleme ve pastacılık ürünleri imalatçıları ve çok sayıda ülkeden KFMİB standını ziyaret eden profesyonel firma temsilcilerinin, ikili görüşmeler yoluyla fındık talepleri ve iletişim bilgileri alınarak fındık hakkındaki çeşitli soruları da cevaplandırıldı."

Açıklamada, Türk fındığının yurt dışında tanıtılması ve alternatif pazarlar yaratılabilmesi için fuar katılımı ve sektörel ticaret heyetleri benzeri faaliyetlerin devam edeceği bildirildi.


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