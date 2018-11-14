Türk fındığı Çin'de tanıtıldı

ORDU (AA) - Türk fındığı Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda tanıtıldı.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Edip Sevinç, yaptığı yazılı açıklamada, 5-10 Kasım tarihlerinde düzenlenen fuarda 172 ülkeden 3 bin 600 firmanın yer aldığını belirtti.

Fuarı yaklaşık 40 bin kişinin ziyaret ettiği bilgisini veren Sevinç, 2017 yılında 7 bin 300 ton ve 55 milyon dolar ihracat ile fındığın Türkiye'den Çin'e gerçekleştirilen gıda ihracatında birinci sırada yer aldığını ifade ederek, bu durumun fındık ve mamulleri sektörü olarak 2000'li yılların başından itibaren Çin'de yürütülen tanıtım faaliyetlerinin bir sonucu olduğunu kaydetti.

Sevinç, Türk fındığının gerek kalitesi gerekse lezzeti ile artık Çin'de yeterli bir bilinirliğine sahip olduğunun da altını çizerek, fuara katılan firmalarca yapılan görüşmelerde bunun yerinde gözlemlendiğini belirtti.

Çin'in yeni ithalat stratejisinin, ülke pazarına giriş yapan ilk Türk gıda ürünlerinden biri olan fındık için önemli fırsatlar yarattığını vurgulayan Sevinç, "Tüm fındık ihracatçılarını bu potansiyeli değerlendirmeye davet ediyorum. Önümüzdeki yıllarda, Çin'den gelecek talep artışını karşılayabilmek adına Türkiye'de fındık üretimini nasıl artırabiliriz meselesinin tartışılacağı günler hayal değil." değerlendirmesinde bulundu.

Edip Sevinç, fuarın oldukça verimli geçtiğini, yapılan ikili görüşmeler sonrasında buraya yapılan ihracatın kademeli olarak artacağına da dikkat çekti.



