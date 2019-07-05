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Türk fındığı Çin'de tanıtıldı

- KFMİB Başkanı İlyas Edip Sevinç: - "Uzun yıllar süren tanıtım faaliyetlerinin ardından Çin'e şu anda yıllık ihracat rakamı 8 bin ton seviyelerine kadar çıktı. Çin'e gerçekleşen fındık ihracatını gelecek sezon yıllık 10 bin ton seviyelerine çıkarmayı hedefliyoruz"

Türk fındığı Çin'de tanıtıldı
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ORDU (AA) - Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, "Çin'e gerçekleşen fındık ihracatını gelecek sezon yıllık 10 bin ton seviyelerine çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

Sevinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 Temmuz'da EXPO 2019 Pekin'de Ticaret Bakanlığının koordinasyonu, Türkiye Tanıtım Grubunun katkılarıyla Türkiye Milli Günü açılışının gerçekleştirildiğini söyledi.

Etkinlikte Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları Birliği olarak yer aldıklarını ifade eden Sevinç, organizasyonun Türk fındığının tanıtımı açısından oldukça verimli geçtiğini kaydetti.

Çin'e yönelik pazara giriş faaliyetlerinde bu etkinliği oldukça önemsediklerinin altını çizen Sevinç, Çin'e yapılan fındık ihracatının son yıllarda yüz güldürmeye başladığını aktardı.

Sevinç, Çin'in fındık ihraç edilen ilk 10 ülkenin arasında yer aldığını da dile getirerek, şöyle konuştu:

"Uzun yıllar süren tanıtım faaliyetlerinin ardından Çin'e şu anda yıllık ihracat rakamı 8 bin ton seviyelerine kadar çıktı. Bundan 20 yıl önce Çin'e gerçekleşen ihracat rakamı sadece 60 ton seviyelerinde idi. Aradan geçen sürede bunu 8 bin tonlara kadar çıkarmayı başardık. Çin'e gerçekleşen fındık ihracatını gelecek sezon yıllık 10 bin ton seviyelerine çıkarmayı hedefliyoruz. Bu konuda çalışmalarımız ve tanıtım faaliyetlerimiz aralıksız devam ediyor."

Çin pazarında yaşanan olumlu gelişmelerin fındık sektörü adına umut verici olduğunu aktaran Sevinç, bu noktada Türkiye Tanıtım Grubu'nun da önemine değindi.

Sevinç, Pekin'de düzenlenen etkinlikte katılımcılara kavrulmuş Türk fındığının ikram edildiğini, ürünün herkes tarafından çok beğenildiğini söyledi.

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çinFındıkPekin
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