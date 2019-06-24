Türk firmalara Rusya'da milyar dolarlık projelere yatırım çağrısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 2024 stratejik hedeflerinin belirlendiğini ifade eden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, "Bu hedeflerin temelinde ekonomi ve sosyal alandaki en önemli 12 sektöre yönelik ulusal projeler geliştirildi. Bu projelerin gerçekleştirilmesi için yüzlerce milyar dolarlık yatırım yapılacak. Türk girişimcilerin ülkemizin topraklarındaki faaliyetlerini planlarken bu hususu göz önüne almalı" dedi.



Büyükelçi Aleksey Yerhov, Dünya Gazetesi Ankara Temsilcisi Ferit Parlak'ın Rusya'nın stratejik hedefleri ve ikili ilişkileritle ilgili sorularını yanıtladı. Parlak'ın soruları ve Yerhov'un bunlara verdiği cevaplar şöyle:



- Geçen yıl Dünya gazetesi tarafından hazırlanan Rusya dosyası için sohbet ederken ticaret hacminde 25 milyar doları aşabileceğimizi dillendirmiştiniz. Aştık, yeni hedef nedir?



Evet, Rusya ilavesinin bir önceki yayın tarihinden beri geçen sürede ülkelerimiz, ikili ticaret hacmini artırarak kendilerinden emin bir şekilde ilerleyişlerini sürdürdüler. 2018 yılı sonu itibarıyla ikili ticaret hacmi 25.5 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu, bir önceki seneye kuyasla yüzde 16'lık bir artışa işaret ediyor. Elbette liderlerimiz tarafından koyulan 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşma hedefini göz önünde bulundurarak yoğun şekilde çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Geçen sene Türkiye'yi ziyaret eden Rus turist sayısında 6 milyon seviyesini görerek rekor kırdık. Ruslar, Türkiye'yi ziyaret eden yabancılar arasında yeniden birinci sıraya yerleşti.



- Birlikte yürütülen büyük projelerde son durum nedir?



Dış baskılara rağmen, onaylanan takvimlere tamamen bağlı kalarak enerji alanındaki bayrak projelerimiz olan Türk Akım doğalgaz boru hattı ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali projelerini gerçekleştirmeye devam ediyoruz. İki proje de en yüksek çevresel ve teknolojik gerekliliklerle standartlara uygun olarak inşa ediliyor.



- Müteahhitlik işlerinde bir durgunluk oldu mu? Türk şirketlerine önerileriniz var mı?



Müteahhitlikte, Türk yükleniciler tarafından gerçekleştirilen sözleşmelerin toplam portföyü, toplam değeri 70 milyar doları bulan yaklaşık 2000 projeye ulaştı.Türk yükleniciler, Soçi 2014 Kış Olimpiyatları ve 2018 Dünya Kupası sırasında kullanılan tesislerin inşasında yardımcı oldular.



2018'de Rusya Devlet Başkanı tarafından 2023 yılına kadar Rusya Federasyonu'nun kalkındırılmasına yönelik stratejik hedeflerin belirlendiğini ve bu hedefler temelinde ekonomi ve sosyal alandaki en önemli 12 sektörde ulusal projeler gerçekleştirildiğini anımsatmak isterim. Bu projelerin gerçekleştirilmesi için yüzlerce milyar dolarlık yatırım yapılması planlanıyor. Türk girişimcilerin ülkemizin topraklarındaki faaliyetlerini planlarken, bu hususu göz önüne alması gerektiğini düşünüyorum.



İş çevreleri temsilcilerinin Rusya'da her yıl düzenlenen uluslararası forumlara ve fuarlara kapatılması, şirketlerinin Rusya'da iş yapma stratejisinin belirlenmesi açısından perspektif sunacaktır. Tam da bu günlerde ülkemizin kuzey başkentinde bu forumların en büyüklerinden biri düzenleniyor. Saint Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu. Yalta Uluslararası Ekonomi Forumu ile Doğu Ekonomi Forumu da giderek daha popüler hale geliyor.