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"Türk firmaları Arnavutluk'un refahına katkı sağlamaya devam edecek"

TİRAN (AA) - Arnavutluk-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odasınca (ATTSO) Arnavutluk’ta iş yapmanın zorlukları ve ortamı ile ilgili yapılan anketin sonuçları açıklandı.ATTSO'nun 4'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programa,...

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TİRAN (AA) - Arnavutluk-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odasınca (ATTSO) Arnavutluk’ta iş yapmanın zorlukları ve ortamı ile ilgili yapılan anketin sonuçları açıklandı.

ATTSO'nun 4'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programa, Arnavutluk ile Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra Arnavutluk Başbakan Yardımcısı Senida Mesi, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, ATTSO Başkanı Seyhan Pencablıgil ile diğer davetliler katıldı.

Büyükelçi Yörük, konuşmasında, araştırmanın Arnavutluk ekonomisinin mevcut durumu ve yatırım ortamına ilişkin çok önemli sonuçlar içerdiğini söyledi.

Sonucun Türk firmalarının Arnavutluk'un ekonomisine ve geleceğine güven duyduklarını gösterdiğini belirten Yörük, "Firmalarımız Arnavutluk'ta yatırım yapmaya, Arnavutluk'un refahına katkı sağlamaya devam edeceklerini bu araştırma vesilesiyle bir kez daha ifade etmişlerdir." diye konuştu.

İki ülke ekonomik ve ticari ilişkilerinin son yıllarda gelişmekte olduğunu vurgulayan Yörük, Türk firmalarının yaptıkları fiziki yatırımlarının yanı sıra kıymeti parayla ölçülemeyecek bilgi birikimlerini piyasa ve işletme tecrübelerini Arnavutluk halkı ve iş dünyasıyla da paylaşmakta olduklarını belirtti.

Doğrudan yatırımların yanı sıra iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin de son dönemde hızlı bir gelişme gösterdiğini kaydeden Yörük, ocak ayı içerisinde iki ülke arasındaki mevcut serbest ticaret anlaşmasının gözden geçirilmesi müzakerelerini başlatacaklarını bildirdi.

Başbakan Yardımcısı Mesi de Türk şirketlerinin Arnavutluk'a yaptıkları yatırımlardan dolayı teşekkürlerini ifade ederek destek mesajı verdi.

ATTSO Başkanı Pencablıgil de oda olarak öncelikli vazifelerinin dost ve kardeş iki ülkenin ticari ve sanayi ilişkilerini daha da ileriye götürmek olduğunu söyledi.

Arnavutluk'taki iş ve yatırım potansiyelini Türk firmalarına tanıtmak amacıyla faaliyetler yürüttüklerini aktaran Pencablıgil, "ATTSO olarak kuruluşumuzdan beri başta maliye ve ekonomi bakanlığı olmak üzere kurumların ülkenin kalkınma ve gelişmesine yönelik istikrarlı çabalarına, bu yöndeki ekonomi ve maliye politikalarına her zaman destek vereceğimizi belirtmiştik." ifadelerini kullandı.

Arnavutluk Maliye ve Ekonomi Bakanı Albana Shkurta ise ülkesi için Türkiye'nin önemli bir ortak olduğunu vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
ArnavutlukşirketlerTürkiyeYatırım
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