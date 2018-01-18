Türk-Arap Ülkeleri İş Adamları Derneği Genel Başkanı Canan Sunay, Türk firmaların endişe etmeden Irak pazarına girebileceklerini belirterek, "Ben uzun yıllardır orada çalışıyorum. Hiç bu kadar rahat çalıştığım bir pazar olmamıştı." dedi.

Sunay, AA muhabirine, Mersin'de düzenlenen 1. Türk-Arap Ekonomi Zirvesi ve Türk-Yemen İş Forumu'nu değerlendirdi.

Canan Sunay, dünyasının büyük ilgi gösterdiği etkinliğe 22 ilden ve 17 ülkeden katılım olduğunu ifade etti.

Bu tür zirvelerle Türk iş dünyasını bu bölgelere hazırladıklarını söyleyen Sunay, "Bu zirvede İslam Birliği önerisini getirdim. Tıpkı Avrupa Birliği gibi İslam ülkeleri arasında vizesiz girişlerin ve vergisiz ticaretin yolunun açılması için önerilerde bulunduk. Çok güzel tepkiler alıyoruz." diye konuştu.

Sunay, ikinci zirvenin de Lübnan'da gerçekleştirileceğini söyledi.

Lübnanlı iş adamlarıyla 2 ay önce Türk Arap Ticaret Meclisini kurduklarını anlatan Sunay, Meclis başkanlığının 5 yıl süresince kendilerinde olacağını bildirdi. Sunay, Arap dünyasında lobi oluşturmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Canan Sunay, Ortadoğu'daki çalkantının ticareti etkilediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Türk iş dünyasını Irak'a götürüp orada tekrar eskisi gibi çalışmalarını sağlayacağız. Ben uzun yıllardır orada çalışıyorum. Hiç bu kadar rahat çalıştığım bir pazar olmamıştı. Türk firmaları endişe etmeden Irak pazarına girebilir. Benim Bağdat ve Erbil'de firmam var. Güven oluştuktan sonra sorun olmuyor. Biz neden bu işi yapmayalım? Bu kadar yakın aynı kültürün, coğrafyanın içindeyiz. Neden anlaşmayalım?" MERSİN (AA) -