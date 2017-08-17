Türk firmaları İHKİB'in öncülüğünde Magic Show'a katıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) öncülüğünde ABD'nin en büyük hazır giyim fuarı Magic Show'a katılan Türk hazır giyimcilerin umutlu döndüğü bildirildi.

İHKİB'den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'den 35 firmanın katıldığı Las Vegas'taki fuarda özellikle denim, ayakkabı, çorap ve deri konfeksiyon firmalarının büyük ilgi gördüğü, 99 milyar dolarla dünyanın en büyük hazır giyim ithalatçısı olan ABD pazarına yönelik ümitlerin arttığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHKİB AB, ABD, Uzak Doğu Fuarlar ve Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Özkan Karaca, 21'i milli, toplam 35 firma ile katıldıkları Las Vegas'taki fuarda özellikle denim, ayakkabı, çorap ve deri konfeksiyon firmalarının büyük ilgi gördüğünü bildirdi.

Karaca, 13-16 Ağustos'ta düzenlenen fuarda Türk firmalarına gösterilen yakın ilginin kendilerini son derece mutlu ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"ABD, yıllık 99 milyar dolarla dünyanın en büyük hazır giyim ithalatçısı konumunda. Türkiye 10 yıl önce bu pazarda 1,5 milyar dolarları yakalamıştı. Ancak çeşitli nedenlerle rakam 536 milyon dolarlara gerildi. Firmalarımız da bu noktada dünyanın en büyük pazarı olan ABD'den uzaklaşmaya başladı. İHKİB olarak son birkaç yıldır ABD'ye özel bir önem veriyoruz. ABD'nin en büyük hazır giyim fuarı olan Magic Show'a milli katılım düzenliyoruz. Bugün 35 firmamızın katıldığı fuara gelecek sezon en az 50 firma katılacağımdan eminim. Çünkü katılımcı bütün firmalar 2018 için rezervasyonlarını yaptırdılar. Amerikalılar özellikle denim, çorap ve ayakkabı sektörlerinden daha çok firmanın katılmasını bekliyorlar."

Karaca, ABD'nin hazır giyim pazar büyüklüğünün 2021'de 320 milyar dolara çıkacağının öngörüldüğünün, New York'ta açılan Türkiye Ticaret Merkezi'nin de bu devasa rakamdan daha çok pay alınmasına büyük katkı sunacağını bildirdi.



