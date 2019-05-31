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Türk firmasından Angola'da toplu konut projesi

Türk firması Onsan Grup tarafından Angola'da yürütülen proje kapsamında öğretmenler için tam teşekküllü 10 bin konut inşa edilecek.Onsan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Konut...

Türk firmasından Angola'da toplu konut projesi
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Türk firması Onsan Grup tarafından Angola'da yürütülen proje kapsamında öğretmenler için tam teşekküllü 10 bin konut inşa edilecek.

Onsan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Konut projesi için Angola hükümetiyle protokol imzaladık. Bu proje için toplam yatırım 520 milyon doları bulabilir." dedi.

Öğretmenler için tam teşekküllü 10 bin konutun inşa edilmesinin ön görüldüğü projenin temel atma töreni için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı davet edeceklerini dile getiren Coşkun, "Angolalılar Türkleri seviyor. Angola'ya önem verirsek ve daha fazla Türk iş adamı çekersek Türkiye'ye faydası olur." dedi.

Türkiye'nin Luanda Büyükelçisi Alp Ay ise "Tarım, inşaat, taşımacılık, turizm ve madencilik alanında bazı önemli Türk yatırımlarını görmekten dolayı mutluyum." ifadelerini kullandı.

Onsan Grup tarafından 2016'da başlatılan ve 2 yılda bitirilmesi planlanan 2,8 milyar dolarlık bir diğer projeyle Angola Silahlı Kuvvetleri personeli için 40 bin konut inşa ediliyor.

Elmas, altın ve gümüş zengini ülke 1975'te Portekiz'den bağımsızlığını kazandı.

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