KONYA (AA) - ENGİN ÖZEKİNCİ - TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Ersözlü, "Türk fuarcılık sektörü 2017'yi büyümeyle kapatacak. Geçen yıla göre bu yıl ziyaretçi sayısında yüzde 10 civarında büyüme bekliyoruz. Katılımcılarda da yüzde 10-12 bandında bir büyüme bekleniyor. 2018 yılında ise fuarlarımız Türkiye'nin ekonomik performansına paralel şekilde büyüyecek." dedi.

Ersözlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin birçok yerinde fuar düzenlediklerini söyledi.

Eylül ayında bu yılın ikinci dönem fuarlarını yapmaya başladıklarını belirten Ersözlü, önümüzdeki hafta da İstanbul'da spor fuarı açacaklarını aktardı.

Türkiye'de 40'a yakın şehirde çeşitli sektörlerde fuarların hazırlandığına dikkati çeken Ersözlü, şöyle devam etti:

"Türk fuarcılık sektörü 2017'yi büyümeyle kapatacak. Geçen yıla göre bu yıl ziyaretçi sayısında yüzde 10 civarında büyüme bekliyoruz. Katılımcılarda da yüzde 10-12 bandında bir büyüme bekleniyor. 2018 yılında ise fuarlarımız Türkiye'nin ekonomik performansına paralel şekilde büyüyecek. Ekonomik göstergelere bakarak Türkiye ekonomisinin önümüzdeki yıl büyüyeceğini öngörüyoruz. Bu gelişmelere istinaden fuarlarımızın da büyüyeceğini tahmin ediyoruz."

Ersözlü, fuarcılık sektörünün ekonomiyi geliştirdiğini ifade ederek, bu yıl düzenledikleri fuarların beklentilerini karşıladığını vurguladı.

- "Türkiye'nin dünyada fuarlardan aldığı pay çok hızlı artıyor"

Fuarların ihracatın artmasına önemli etki yaptığını dile getiren Ersözlü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa, Amerika ve Uzak Doğu'da fuarlara çok ciddi önem veriliyor. Fuarlar vesilesiyle şehirler dolup taşıyor. Ekonominin çarkları hızlı şekilde dönüyor. Bunun önemini kavramış ülkeler çok ciddi paralar kazanıyor. Türkiye özellikle son 10 yıl içerisinde fuarcılık alanında ciddi bir atağa geçti. Türkiye'nin dünyada fuarlardan aldığı pay çok hızlı artıyor. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde ülkemiz bu alanda çok önemli yerlere gelecek. Coğrafi konumumuz, finans gücümüz, turizm kaynaklarımız ve genç nüfusumuz bunun en büyük destekçisidir."

- "Almanya'nın da Avrupa'nın da Türkiye'ye ihtiyacı var"

Ersözlü, son günlerde Almanya ile ilgili gelişmelere de değinerek, şunları kaydetti:

"Almanya ile yaşadığımız siyasi olaylar fuarlarımızı hiçbir şekilde etkilemedi. Yalnızca Almanya'ya değil, Avrupa bazında baktığımızda da böyle. Yani karşılıklı olarak fuarlara katılma oranlarında herhangi bir azalma yok. Ancak ilerleyen zamanda ne olur bilemeyiz. Önümüzdeki hafta Almanya'da düzenlenecek sanayi fuarına gideceğiz. Türkiye'den birçok katılımcı oradaki fuarda olacak. Her ne kadar bazı şeyler yaşanmış olsa da Almanya'nın da Avrupa'nın da Türkiye'ye ihtiyacı var. Türkiye çok büyük bir ülke, elinin tersiyle itilecek bir ülke değil. Karşılıklı olarak ticaret yapılıyor. İthalat ve ihracat anlamında Avrupa ile ilişkilerimiz çok kuvvetli. Siyasetten dolayı bazı şeyler söyleniyor ama ticaret kısmında bu söylemlerin oluşmadığını görüyoruz."