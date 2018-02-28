Türk gıda sektörü temsilcileri, Irak'ı ziyaret edecek

ADANA (AA) - Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) tarafından Irak'a ticaret heyeti ziyareti yapılacak.

AKİB'den yapılan açıklamaya göre, gıda sektörü temsilcilerinin yer alacağı ticaret heyeti, 10-12 Mart'ta Irak'ın Basra kentini ziyaret edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Can Yamanyılmaz, Irak'ın, gıda sektörünün en büyük pazarı olduğunu belirtti. Türkiye'nin gıda ihracatının yüzde 25'inin Irak'a yapıldığını ifade eden Yamanyılmaz, geçen yıl bu ülkeye 2,7 milyar dolarlık gıda ihracatı yapıldığını vurguladı.

En önemli pazarlarındaki etkinliklerini artırmanın önemine değinen Yamanyılmaz, şunları kaydetti:

"Bu amaç için ülkemizin gıda ihracatçıları ile Iraklı alıcıları buluşturmaya karar verdik ve çalışmalara başladık. Ziyaretimizi, nüfus olarak Irak'ın en büyük ikinci şehri ve Irak'ın tek liman kenti olan Basra'ya gerçekleştirmeye karar verdik. Basra'nın Irak içinde ayrı bir yeri var. Bir ticaret şehri olan Basra, ülkeye gelen ürünlerin Kerbela, Necef gibi şehirlere dağıtımının yapıldığı şehir. Gıda sektörümüz için büyük öneme sahip Irak'ın en önemli ticari şehirlerinden olan, büyük alıcıların bulunduğu Basra'da tüm gıda sektörlerimize yönelik düzenleyeceğimiz ticaret heyeti ziyaretinde ihracatçılarımızı Irak'ın gıda ithalatçıları ile bir araya getirip ikili iş anlaşmaları yapmalarını temenni ediyoruz."

Yamanyılmaz, ziyarete, özellikle hububat, kanatlı sektörü ve yağlı tohumlar, un, kanatlı eti, yumurta, ayçiçek yağı, bisküvi ve gofret sektörlerinden temsilcilerin katılmalarını beklediklerini bildirdi.