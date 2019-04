Türk girişimci: İnşallah bir gün Rusya'dan Türkiye'ye et satarız

Tataristan’ın başkenti Kazan’da 24 Nisan’da 11. Uluslararası Rusya-İslam Dünyası Ekonomi Zirvesi (Kazan Zirvesi-2019) başladı. Zirveye 57 ülkeden ve Rusya’nın 29 bölgesinden 3 binden fazla kişinin katılması bekleniyor.



Zirvenin katılımcıları arasındaki Ekol helal et şirketinin Genel Müdürü Ozan Aydınlı, Sputnik’e yaptığı açıklamada şirketin Rusya pazarındaki çalışmalarını anlattı.Aydınlı’ya göre, Ekol 1997’den beri Rusya’da helal taze et ve et ürünleri sektöründe faaliyet gösteriyor, 2013 yılından beri de ürün yelpazesine salam sucuk gibi işlenmiş helal et ürünleri eklendi.



Aydınlı, Rusya’da helal et müşterisinin olduğu her şehirde şirketin ürünlerinin satıldığını ifade etti.



Ekol’ün Rusya’daki helal et pazarındaki ilk firmalardan biri olduğunu kaydeden Aydınlı “Beklentimiz Rusya pazarında satışları daha da arttırmak. En önemli beklentimiz bir Türk olarak Rusya’da helal ürün üreterek ihracat yapmak” dedi.



"Rusya'yı çok seviyorum"



Firmanın 2018 yılında Dubai’ye salam sucuk ihracatına başladığını, bu ürünlerin Suudi Arabistan ve Katar gibi diğer Arap ülkelerine satmayı planladıklarını vurgulayan Aydınlı, Rusya ile ilgili de şöyle konuştu: “Ben bir Türküm ama Rusya’yı çok seviyorum. Eşim Rus, ikiz kızlarım da... Artık biraz yarı Rus gibi oldum. Rusya büyük bir güç, büyük bir devlet, sadece Moskova’yla sınırlı değil. Bunun en güzel örneği Tataristan. Ben, 15 sene önceki halini hatırlıyorum, şimdiki halini görünce inanın çok şaşırdım. Çok gelişmiş. Tataristan’ın, Müslümanların fazla olduğu bir yer olması daha da önemli bizim için. Burada olmak, bu fuara katılmak bizim için çok ama çok güzel. Hatta buraya mutlaka bir şubemizi açmak istiyoruz.”



"İki ülke arasındaki ilişkiler faaliyetlerimize olumlu yansıyor"



Aydınlı, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin iyi olmasının firmanın Rusya pazarındaki faaliyetlerine olumlu etki ettiğini belirtti.Aydınlı “Ben bir Türk vatandaşıyım. Patronumuz Türk, yani sermaye Türk ama bir Rus firmasıyız. Türkiye ile Rusya arasındaki hem ekonomik hem siyasi ilişkiler Türk vatandaşı olarak bizi tabii ki etkiler. Son zamanlarda Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin çok iyi seviyede olması bizi mutlu ediyor. Gerçekten hem devlet organlarında hem yerel organlarda bize ayrı gözle bakıyorlar. İnşallah bir fırsat olur da bir gün biz buradan Türkiye’ye belki et satarız. Böyle dev bir hayalimiz de var” ifadelerini kullandı.