Türk girişimciler Avrupa yolunda - "MediaMarkt Startup Challenge" projesi kapsamında geleceğin perakende deneyiminde fark yaratacak girişimleri belirleyen MediaMarkt Türkiye, kazananı Avrupa pazarına tanıtmak için Münih’e gönderecek - MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Gökyıldırım: - "Türkiye’deki potansiyeli ortaya çıkarmak adına sektördeki tecrübemizi girişimcilerle paylaşarak, çözümlerini geliştirmeleri, daha iyi yatırım fırsatları yakalamaları ve uluslararası platformlarda kendilerini göstermeleri için gereken desteği veriyoruz"

İSTANBUL (AA) - “MediaMarkt Startup Challenge” projesi kapsamında geleceğin perakende deneyiminde fark yaratacak girişimleri belirleyen MediaMarkt Türkiye, kazananı Avrupa pazarına tanıtmak için Münih’e gönderecek.

Elektronik perakendecisi MediaMarkt, sektörde fark yaratacak, inovatif fikir ve uygulamaları hayata geçirmek üzere Türkiye’de başlattığı “MediaMarkt Startup Challenge” projesiyle, perakendenin geleceğini son teknoloji ile şekillendirecek girişimcileri belirledi.

MediaMarkt’ın yanı sıra Tekzen ile Retailtech Hub tarafından desteklenen ve Hackquarters tarafından yürütülen proje kapsamında 60’ın üzerinde başvuru arasından birinci "BuyBuddy", ikinci "Identify", üçüncü "Pacer" adlı girişimler oldu.

Birinci seçilen girişim, MediaMarkt Türkiye’nin bağlı olduğu MediaMarktSaturn Retail Group ve Plug&Play iş birliğiyle düzenlenen Avrupa’nın önde gelen girişimcilik yarışmalarından Retailtech Hub Programı’nın bu yılın haziran ayında Münih’te düzenlenecek final sunumlarına katılım hakkı ve girişimini final günü anlatma fırsatı kazandı.

İlk 3 sırada yer alan girişimlerin geliştirdikleri fikirler, MediaMarkt Türkiye ve Tekzen mağazalarında uygun olmaları durumunda pilot olarak uygulanacak.



- Girişimlerin uluslararası alanda öne çıkması için destek



MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, projeye ilişkin düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin girişim ekosisteminin çok önemli bir potansiyel olduğunu belirterek, bu potansiyeli ortaya çıkarmak adına sektördeki tecrübelerini girişimcilerle paylaşarak, çözümler geliştirmeleri, daha iyi yatırım fırsatları yakalamaları ve uluslararası platformlarda kendilerini göstermeleri için gereken desteği verdiklerini söyledi.

Türkiye'deki girişimcilik ekosistemini desteklediklerini ifade eden Gökyıldırım, "Perakende sektöründe yeniliklerin öncüsü olan bir şirket olarak, ilk kez yerel bir programla girişim ekosistemiyle bir araya geliyoruz." dedi.

Bu projede "kazan-kazan" modeliyle Türkiye'nin perakende konusundaki girişimcilerini uluslararası alana taşımayı amaçladıklarını aktaran Gökyıldırım, bugüne kadar sadece Almanya'da yapılan projeyi Almanya dışına çıkaran ilk ülke olduklarını kaydetti.



- "Perakende hiper-kişiselleşmiş bir döneme girecek"



MediaMarktSaturn Holding İnovasyondan Sorumlu Yönetim Kurlu Üyesi Martin Wild ise perakendenin hiper-kişiselleşmiş bir döneme gireceğini belirterek, sektörü dönüştüren inovasyonların neredeyse tamamen girişimciler tarafından geliştirildiğine işaret etti.

Bu nedenle geleceğin perakendesine yön vermek için girişimcilerle birlikte çalıştıklarını aktaran Wild, "MediaMarkt olarak, Türkiye'de perakende sektöründeki girişimcileri de Retailtech Hub'a websitemiz üzerinden başvurmaya davet ediyoruz." dedi.

Wild, grup şirketi olarak günde 6 milyon müşteriyle temas halinde olduklarını kaydederek, bu yapı içerisinde girişimlere eşsiz bir deneyim fırsatı sundukları bilgisini verdi.



- "Fayda üreteceğine inandığımız projeleri değerlendireceğiz"



Tekzen Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Onur Mertoğlu da yüzde 100 yerli sermayeli bir şirket olarak sektörde inovasyona öncülük ettiklerini belirtti.

Kendisinin de bilgi teknolojileri kökenli olduğunu anlatan Mertoğlu, Tekzen'in e-ticaret atılımlarını gerçekleştirdiklerini ve çoklu kanal yönetimi alanında çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Girişimcilerin inovatif iş fikirlerine destek olduklarını belirten Mertoğlu, "Geleceğin teknolojilerini kurgulayan şirketlerle, perakendeyi yeniden şekillendirecek girişimcileri bir araya getiren bu projenin ortakları arasında yer almaya çok önem veriyoruz. Tekzen olarak, proje kapsamında ikinci ve üçüncü olan projeleri veya dereceye girmese de fayda üreteceğine inandığımız projeleri değerlendireceğiz." diye konuştu.

Hackquarters Kurucusu Kaan Akın ise "Türk girişimcilerin potansiyeline ulaşmasında, MediaMarkt gibi global devlerin desteği çok önemli. MediaMarkt Startup Challenge ile girişim dünyasıyla uzun soluklu bir köprü kuran MediaMarkt, RetailTech Hub bağlantısıyla da Türk girişimlerinin dünya pazarına açılmasında yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.