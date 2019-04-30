Türk gömlek üreticileri Londra’da

LONDRA (AA) - Türk gömlek üreticileri, İngiltere’nin başkenti Londra’da İngiliz şirketlerin üst düzey yöneticileri ile görüştü.

Türk hazır giyim üreticisi firmalar City Hall’da düzenlenen “Made in Turkey-Gömlek Üreticileri” etkinliğinde İngiliz şirketlerin temsilcileri ile buluştu.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Paşahan, Türk hazır giyim sektörünün Avrupa Birliği’nin (AB) üçüncü, dünyanın ise sekizinci en büyük tedarikçisi konumunda olduğunu söyledi.

Paşahan, “Türkiye’de hazır giyim sektörü olarak birinci sırada olan bir sektörüz. 2018 yılı ihracatımız 17,6 milyar dolardı. İngiltere’nin bizim için gerçekten son derece önemli bir ülke olduğunu düşünüyoruz. Türkiye’nin 168 milyar olan toplam ihracatının yaklaşık yüzde 14’ünü İngiltere’ye yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Paşahan, İngiltere’nin toplam gömlek ithalatında ise Türkiye’nin payının yüzde 6 seviyesinde olduğunu söyledi.

İngiltere pazarında Türk ürünlerinin büyük bir potansiyeli bulunduğunun altını çizen Paşahan, “13 Türk firmamız şu anda burada. Yaklaşık 1,5 senedir bu konuda araştırmalar yapıyoruz. Avrupa’da daha çok sosyal uygunluk denetimleri ön planda. Bu 13 firmamızı bunlarla ilgili olarak hazırladık. 22 İngiliz şirketiyle görüşüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.