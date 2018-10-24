"Türk havacılık sektörü 3. havalimanıyla daha hızlı büyüyecek"

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Atlasglobal Havayolları Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim'de ilk fazı hizmete alınacak İstanbul Yeni Havalimanı'na ilişkin, "Bununla Türk havacılığı çok daha hızlı büyücek. Bu gecikmiş bir ihtiyaçtı. Bunu en kısa sürede sağlıklı bir şekilde hayata geçirmeyi de başarırsak Türk havacılığını bulunduğu yerin çok daha ilerisine taşımış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'un dünyanın doğusunu ve Avrupa'yı iki uçuşla bağlayan en ideal aktarma merkezi olduğunu vurguladı.

İstanbul'un doğal güzelliğinin de cazibe merkezi olmasında etkili olduğunu aktaran Ersoy, "Dünyanın en güzel şehirlerinden biri. Ayrıca Türkiye turizm anlamında dünyanın en fazla talep gören 6'ıncı destinasyonu. Bunlar bir araya geldiği zaman zaten dünya ortalamasının üstünde olan havacılığın katlayarak büyümesini hiçbir şey engelleyemez." diye konuştu.

Türk havacılık sektörünün daha hızlı büyümesinin önündeki engelin mevcut havalimanının kapasite yetersizliği olduğuna işaret eden Ersoy, "Yeni havalimanıyla bu ortadan kalkmış olacak. Bununla Türk havacılığı çok daha hızlı büyücek. Bu gecikmiş bir ihtiyaçtı. Bunu en kısa sürede sağlıklı bir şekilde hayata geçirmeyi de başarırsak Türk havacılığını bulunduğu yerin çok daha ilerisine taşımış olacağız." ifadelerini kullandı.

- Ulaşım uyarısı

İstanbul Yeni Havalimanı'nın yapıldığı sahanın ilk defa inşaata açılan bir alan olduğuna dikkati çeken Ersoy, şunları kaydetti:

"Planlama programlama hesaplandığı gibi gitmeyebilir. Berlin örneği var. 7 yıl gecikmiş bir havalimanı. Açıldıktan sonra 7 yıl sonra kullanıma başlamamış bir havalimanı var. Türkiye inşaatçıları bu konuda çok tecrübeliler. Gerçekten büyük bir şehir yapmışlar oraya. Oraya havalimanı değil havalimanı şehri yapılmış. Geçişin bir anda olmasından ise parçalı parçalı, ısındırarak olması çok daha iyi olacak. Havalimanın tam olarak açılmasından çok oraya ulaşım planlarının da tamamlanması gerekiyor. En azından bütün toplu ulaşım alternatiflerinin çalışıyor şekilde olması çok daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Bu eksikler ne kadar kısa sürede tamamlanırsa o kadar çabuk kullanım rahatlığını sağlanmış olur. "

Geçiş döneminde Atatürk Havalimanı ve İstanbul Yeni Havalimanı'nın bir arada işleyeceğini anımsatan Ersoy, geçiş yapıldıktan sonra bütün taşıyıcıların İstanbul Yeni Havalimanı'ndan devam edeceğini belirtti.

Atlasglobal Havayolları'nın global bir oyuncu olmaya karar verdiğini ifade eden Ersoy, "Bunu da dünyanın en çok yerine uçarak değil dünyanın belirli yerlerinde yatırım yaparak gerçekleştireceğiz." diye konuştu.