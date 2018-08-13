"Türk hazır giyim ihracatçıları ABD pazarına kilitlendi"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanvekili Özkan Karaca, ABD'nin, Çin'den yılda 40 milyar dolara yakın hazır giyim ürünü ithal ettiğini, henüz resmi bir kısıtlama olmasa da iki ülke arasındaki ticaret savaşından Çin'in hazır giyim ihracatının da olumsuz etkileneceğini düşündüğünü bildirdi.

Karaca, "Türk hazır giyim ihracatçıları bu gerçekten hareketle ABD pazarına kilitlendi. Biz süreci fırsata dönüştürmek, Çin'in kaybettiği pastadan pay almak ve ülkemizi ABD'nin hazır giyim tedarikçisi ülkeler sıralamasında ilk 10'a sokmak istiyor." ifadelerini kullandı.

İHKİB'den yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen ve alanında dünyanın en büyük hazır giyim fuarlarından biri olan Magic Show başladı. 12 Ağustos'ta başlayan ve 15 Ağustos'ta sona erecek fuarda 17’si İHKİB öncülüğünde milli, 13’ü bireysel katılım gösteren toplam 30 Türk firmasının stantları alıcıların yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karaca, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşını sektör için fırsata dönüştürmek istediklerini belirterek, yeni dönemde ortaya çıkacak avantajları değerlendirip Türkiye’yi yıllık yaklaşık 100 milyar dolarlık hazır giyim ithalatı bulunan ABD’nin ilk 10 tedarikçisi arasına sokmak için kolları sıvadıklarını bildirdi.

Dünyanın en büyük hazır giyim ithalatçısı konumunda bulunan ABD’nin, sektör için çok önemli olduğunu vurgulayan Karaca, 15 yıl önce ABD hazır giyim ithalatında Türkiye’nin payının yüzde 2’nin üzerinde olduğunu, 2005’te kotaların kaldırılması ile pazarda ciddi bir kan kaybı yaşadıklarını kaydetti.





- "Yılı 650 milyon doların üzerinde kapatırız"





ABD’ye ihracatı eski düzeyine çıkarmak için son yıllarda yoğun bir çalışma yürüttüklerini aktaran Karaca, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye, hazır giyimde dünyanın beşinci büyük tedarikçisi olmasına rağmen ABD’nin ithalat yaptığı ülkeler arasında 20’nci sırada yer alıyor. ABD’ye ihracatımız 2005’ten önce 1,5 milyar dolarken 2017’de ise sadece 559 milyon dolar oldu. 2018’in 7 aylık döneminde ise 346 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirdik. 7 aylık verilere baktığımızda, geçen yıla göre yüzde 10 artıdayız. Yılı 650 milyon doların üzerinde kapatırız. Ancak yeniden 1,5 milyar dolarları ve yukarısını görebilmemiz için oranı çok daha yukarılara taşımalıyız.

ABD, Çin’den yılda 40 milyar dolara yakın hazır giyim ürünü ithal ediyor. Henüz resmi bir kısıtlama olmasa da iki ülke arasındaki ticaret savaşından Çin’in hazır giyim ihracatının da olumsuz etkileneceğini düşünüyorum. Nitekim son aylardaki veriler bu düşüncemizi doğruluyor. Türk hazır giyim ihracatçıları bu gerçekten hareketle ABD pazarına kilitlendi. Biz süreci fırsata dönüştürmek, Çin’in kaybettiği pastadan pay almak ve ülkemizi ABD’nin hazır giyim tedarikçisi ülkeler sıralamasında ilk 10’a sokmak istiyoruz."





- "Magic Show'a katılan çorap sektörü ihracatta 7 ayda yüzde 64 artış sağladı"





Özkan Karaca, Türkiye'nin, hızlı moda, tasarım ve kalitede rakiplerinin çoğundan ayrıştığını belirterek, avantajları ve farkı dünyaya en iyi şekilde göstermenin yolunun fuarlardan geçtiğini bildirdi.

Magic Show’un, alanında ABD’nin ve dünyanın en büyük fuarlarından biri olduğunu vurgulayan Karaca, şunları kaydetti:

"Türkiye ile ABD arasında döviz kurlarına da yansıyan sıkıntılar var. Ama biz siyasetin ticaretin önüne duvarlar örmesini istemiyoruz. İki taraf için de ‘kazan kazan’ ilkesi çerçevesinde işimizi yapmaya çalışıyoruz. İHKİB olarak yılda iki kez firmalarımızla buraya milli katılım düzenliyoruz. Bu yıl toplam 30 firmamızla fuarda yerimizi aldık. Biz bu sayının en az 100 olması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü katılımcı firmalarımızın ihracatlarına yansımasını rakamlarla da görebiliyoruz. 2014 yılından beri her yıl ABD’de Magic Show fuarına katılan çorap sektörümüz 2018’in 7 ayı sonunda yüzde 64 artış sağladı. Sıra denim, ayakkabı ve örme giyimde... Denim ve kadın dokuma giyimde yüzde 30, kazak ve süveter grubunda da yüzde 29 artıdayız. Bütün kategorilerde katılımcı firmalarımızın sayısını artırabildiğimiz ölçüde hepsinde benzer bir yükseliş trendi yakalayacağımıza inanıyorum."



