Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Cinsel istismar Yaşar Cantemur Emre Batur
Herşey kesintisiz iletişim için
Herşey kesintisiz iletişim için
Ön siparişe sunuldu
Ön siparişe sunuldu
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Milli Piyade Tüfeği artıyor

Türk hazır giyimciler Alman fuarında

- Türkiye'den 14 hazır giyim firması Almanya'da düzenlenen Munich Apparel Source Fuarı’na katıldı

Türk hazır giyimciler Alman fuarında

İZMİR (AA) - Türk hazır giyim sektörünün en önemli ihraç pazarı konumundaki Almanya'da düzenlenen Munich Apparel Source Fuarı'nda, Türk firmaları yeni ticari bağlantılar yaptı.

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre Almanya'da yüzde 10 pazar payına sahip Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektöründen 14 firma, milli katılım organizasyonu kapsamında Münih'teki fuara katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Emre Kızılgüneşler, Almanya'da Çin ve Bangladeş’in ardından üçüncü sırada yer aldıklarını, Almanya pazarına yoğunlaşarak birinci sıraya çıkmak istediklerini kaydetti.

Türkiye ile Almanya arasındaki tarihi bağların çok güçlü olduğuna işaret eden Kızılgüneşler, "Türkiye’nin Almanya’ya yaptığı ihracat rakamlarına baktığımızda bunun siyasetten etkilenmediğini görüyoruz. Türkiye’den Almanya’ya yapılan ihracat 2017 yılının ocakağustos döneminde yüzde 7’lik artışla 9 milyar 601 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde hazır giyim ihracatımız ise yüzde 1 artışla 2 milyar 163 milyon dolara çıktı. Munich Apparel Source Fuarı’na önümüzdeki yıllarda katılmaya devam edeceğiz ve Almanya pazarındaki konumumuzu güçlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Tanıtım Komitesi Başkanı Elvan Ünlütürk de fuarda, Avrupalı ithalatçılara Türkiye’nin hazır giyim ve tekstil sektörlerindeki avantajlarını anlatan bir sunum yaptıklarını belirtti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AlmanyaFuarHazır Giyim
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5