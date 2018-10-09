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Türk hububat ürünleri Katar'da tanıtıldı

- Güneydoğulu hububatçılar Doha'da düzenlenen 1. Uluslararası Ürün Fuarı'nda stant açtı

Türk hububat ürünleri Katar'da tanıtıldı
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GAZİANTEP (AA) - Güneydoğulu hububatçılar, Ortadoğu pazarında daha etkin rol alabilmek için yürütülen tanıtım çalışmaları kapsamında, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 1. Uluslararası Ürün Fuarı'na katıldı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğine üye firmalar, Doha'da dün başlayan 1. Uluslararası Ürün Fuarı'nda stant açtı.

Yöresel ürünlerden yapılan yemeklerin ikram edildiği standda, makarna, bulgur, bitkisel yağlar, hububat ve bakliyat ürünleri sergilendi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, fuarın özellikle Afrika, Ortadoğu ve Uzakdoğu pazarlarına ihracat için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden bu yılın 9 aylık döneminde 1 milyar 547 milyon dolarlık ihracat yapıldığını, yılın kalan döneminde de dış satımdaki artışın devam edeceğini öngördüklerini belirten Altunkaya, şunları kaydetti:

"Fuarda Türk firmalarına yönelik ilgi memnuniyet vericiydi. Türk üreticiler global pazarların en önemli aktörleri haline geldi. İhraç kalemlerindeki yüksek kaliteli ürünler bunda en önemli etken. 10 Ekim'e kadar devam edecek olan fuarda, sadece ürün tanıtımı değil aynı zamanda Türk mutfak kültürü de gözler önüne seriliyor. Ziyaretçilere gün boyunca birbirinden lezzetli yemekler ikram edildi."


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FuarGüneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohum Ve Mamulleri Başkanı Mahsum AltunkayaKatar
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