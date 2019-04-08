Türk iklimlendirme sektörü Mısır'ı mercek altına aldı

ANKARA (AA) - İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB), pazar yelpazesini genişletme kapsamında hedef ülkelerden Mısır’a ticari heyet organizasyonu düzenledi.

İSİB'den yapılan açıklamaya göre, 30 kişilik iklimlendirme sektörü heyetine Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve İSİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeki Poyraz ile İSİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Metin Duruk başkanlık etti.

Zeki Poyraz, Mısır’da yaşanan duraklama döneminden sonra piyasaların açıldığı bir döneme girildiğini belirtti. Mısır’da Türk ürünlerine çok ihtiyaç olduğunu aktaran Poyraz, "Türk ürünleri Avrupa standartlarındaki kalitesi ile Mısır’da ilgi görüyor. İki ulus arasındaki yakınlık da bizim açımızdan avantajlı. Burada Mısırlı meslektaşlarımız ile yaptığımız görüşmeler verimli geçti. Türk ihracatçısının bu pazara daha fazla eğilmesi, önem vermesi ve buralarda uzun vadeli çalışmalar yapması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Mısır’ın gelişen bir pazar olduğuna dikkati çeken Poyraz, Afrika'nın en büyük ikinci pazarında Türk iklimlendirme ürünlerinin rakiplerine oranla daha avantajlı bir konumda olduğunu, buradaki fırsatların iyi değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

- "Mısır büyük ve yeni bir pazar"

Metin Duruk da Mısır’ın iklimlendirme sektörü için yeni ve büyük bir pazar olduğunu vurgulayarak, "Mısır, uzun vadeli bakılması gereken, yatırımları yeni başlayan bir ülke. Türk ürünlerine ilgi var. Bunun karşılığında bizlerin de örgütlenerek bu pazarda ciddi bir çalışma başlatmamız gerek. Bizler endüstriyel ürün üretip satıyoruz. Bu nedenle burada temsilcilikler veya ofisler açarak örgütlenilmesi gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Mısır’da özel sektör yatırımlarının gelecek 10 yılda büyüyeceği tahmininde bulunan Duruk, şunları kaydetti:

"İnşaat yatırımları yeni yeni başlıyor. AVM’ler, hastaneler gibi büyük yatırımlar başlıyor. Şehirler yenileniyor. O yüzden mutlaka Mısır pazarını takip etmeliyiz. Türk iklimlendirme firmalarının bu pazarda başarılı olacağını düşünüyorum. Bu ziyaretle yeni iş birlikleri oluşacak. Bu tek seferde olabilecek bir şey değil. Nasıl Pakistan’da 5 yıldır güçlü bir ilişki oluşturduysak Mısır’da da hedefimiz önümüzdeki 3-4 yılda güçlü bağlar oluşturabilmek. Bu nedenle bu pazardaki fuar organizasyonlarının takip edilmesine ve firmalar arası görüşmelerine önem vereceğiz."