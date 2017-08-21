Türk ilaç şirketine 25 milyon dolar kredi

ANKARA (AA) - Dünya Bankası Grubu üyesi Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Türk ilaç şirketi Nobel İlaç'a biyoteknolojik ilaç üretim tesisi kurulması için 25 milyon dolarlık kredi desteği verdi.

IFC'den yapılan açıklamada, toplamda 48 milyon dolar olan biyoteknolojik ürün üretimi ve Ar-Ge çalışmalarının geliştirilmesini kapsayan yatırımın bir kısmının, şirketin kendi fonları ve finansal kiralama aracılığıyla finanse edileceği belirtildi.

IFC Başkan Yardımcısı Dimitris Tsitsiragos, söz konusu yatırımın, Türk şirketlerinin ihracat odaklı büyümesinin ve uluslararası genişlemesinin desteklenmesi kapsamında Türkiye'deki stratejileriyle örtüştüğünü belirtti.

Tsitsiragos, Nobel İlaç'ın üreteceği yüksek katma değerli ilaçların yerel ve uluslararası pazarlara sunulmasının, Türkiye'de ilaç sektöründeki dış ticaret açığının kapanmasına da destek olacağını kaydetti.

Nobel İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ulusoy ise IFC'nin 25 milyon dolarlık yatırım desteğiyle firmanın, şu anda Türkiye'de ve ihracat yaptığı ülkelerde mevcut olmayan katma değeri yüksek ürünleri içerecek şekilde portföyünü genişleteceğini vurgulayarak, "Böylece bu ülkelerdeki milyonlarca insanın uygun fiyatlı ve yüksek kaliteli ilaçlara erişebilmeleri sağlanacaktır." ifadesini kullandı.