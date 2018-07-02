Türk iş adamlarına Tayland çağrısı

ANKARA (AA) - BAHATTİN GÖNÜLTAŞ - Türkiye'nin Bangkok Ticaret Müşaviri Burak Balkan, Tayland'ın Asya-Okyanusya bölgesinde 3,9 milyarlık nüfusun merkezinde yer aldığını belirterek, "Türk ihracatçısı, önemli bir pazara giriş kapısı olan bu ülkedeki fırsatları kaçırmamalı." dedi.

Balkan, AA muhabirine, Tayland'daki ticari fırsatlara ilişkin bilgi verdi.

Tayland'ın dış ticaret fazlası veren, ekonomisi büyüyen, 67 milyon nüfuslu bir pazar olduğunu ifade eden Balkan, ülkenin Asya-Okyanusya bölgesine giriş kapısı niteliği taşıdığını ve gelecek vadeden bir ülke olarak değerlendirildiğini söyledi.

Balkan, Türkiye ile Tayland arasındaki ticaret hacminin son yıllarda artış göstererek, geçen yıl itibarıyla yaklaşık 2,1 milyar doları bulduğunu ve tarihi zirvesine ulaştığını dile getirdi.

Ticaretin 165,7 milyon dolarının ihracattan, 1,9 milyar dolarının ithalattan oluştuğuna dikkati çeken Balkan, Tayland'ın Asya-Okyanusya bölgesinde 3,9 milyarlık nüfusun merkezinde yer aldığını, Türk ihracatçısının önemli bir pazara giriş kapısı olan bu ülkedeki fırsatları kaçırmaması gerektiğini ifade etti.

Balkan, Tayland ile Türkiye arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalanmasına ilişkin görüşmelerin geçen yıl başladığına işaret ederek, anlaşmayla Türk ürünlerinin Tayland pazarına daha kolay girebileceğini vurguladı.

Tayland'ın bazı çelik ürünlerinde Türkiye'nin ihracatını da olumsuz etkileyen korunma önlemi uyguladığını belirten Balkan, şöyle devam etti:

"Bu durum Tayland ile ticaretimizi olumsuz etkilemektedir. Maalesef gündemdeki 'ticaret savaşlarının' bir konusu da çelik ürünleri. Tayland'da çelik üreticileri ve sektör temsilcileri, ABD'nin bu ürünlere getirdiği ilave vergiler yüzünden ihracatı yapılmayan çelik ürünleriyle ilgili önlemleri tartışıyor. Tayland'a yaş meyve sebze ihracatımız maalesef yok denecek kadar az. Bunun artırılması için çalışmalarımız var. Yaş meyve sebzenin Tayland'a ihracatının yapılabilmesi için Tayland Tarım ve Kooperatifçilik Bakanlığından ihraç edilmek istenilen her bir ürüne ayrı ayrı izin alınması gerekiyor. Yaş meyve sebze ihracatımızın artırılması kapsamında, Tayland Tarım ve Kooperatifçilik Bakanlığından, elma ihraç izninin alınmasının son aşamasındayız. En kısa sürede elma ihracatına da başlayacağımızı öngörüyoruz."

- "Türk firmaları fizibilite çalışması yapıyor"

İki ülke arasındaki mesafe uzak olduğu için iş dünyalarının birbirlerini tanımadığını ve fırsatları göremediğini dile getiren Balkan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu nedenle ülkenin ihtiyaçlarının ne olduğu değerlendirilemiyor. Daha iyi bir değerlendirme için iş dünyası temsilcilerimizin buraya gelmeleri, aynı zamanda Taylandlı ortaklarını da Türkiye'ye davet etmeleri tavsiyesinde bulunuyorum. Ticari ilişkilerini geliştirmek isteyen iş adamlarımıza başka bir tavsiyemiz de sosyal medyada reklam yapmaları. Tayland'da çok yüksek oranda sosyal medya kullanıcısı bulunuyor. Tayland ile ticari ilişkilerinin geliştirilmesi için müşavirlik ile iletişime geçilmesini tavsiye ederiz. Sektör hakkında bilgiler, talep edilen sektörlerde ithalatçı iletişim bilgileri gibi konularda ihracatçılarımıza yardım etmeye her zaman hazırız."

Türkiye ile Tayland arasında savunma sanayisi alanında projelerin de masada olduğuna işaret eden Balkan, birçok yabancı şirketin Güneydoğu Asya merkezinin bu ülkede olduğunu, bazı Türk firmalarının Tayland'da yatırım yapma konusunda fizibilite çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

Balkan, Türkiye'de, "Tayland'da ucuz kağıt satılıyor." şeklinde yanlış bilgiler dolaştığına da dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu husus tamamen gerçek dışıdır. Tayland'da kağıt fiyatları düşünüldüğü gibi ucuz değildir. İnternet siteleri aracılığıyla Tayland'da düşük fiyatlara kağıt satan satıcılara güvenilmemesini tavsiye ediyoruz. Maalesef, özellikle son zamanlarda birçok iş adamımız Tayland'da düşük ücretlere kağıt satan kişilerle anlaşıp dolandırılmaktadır. Bu konuda dikkatli olunması ve düşük ücretlere kağıt satan firmalara itibar edilmemesi önem arz etmektedir. Güvenilir kağıt üreticilerinin temini için Ticaret Müşavirliğimiz ile iletişime geçilmesinde fayda vardır."