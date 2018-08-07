ABUJA (AA) - GÖKHAN KAVAK/ADAM ABU BASHAL - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Nijerya İş Konseyi Başkanı Osman Aksoy, Nijerya'da Türk yatırımcılar için önemli fırsatların bulunduğunu belirterek, "Afrika ile ilgili maalesef Türkiye’de çok olumlu bir algı yok. Türk iş adamlarının Afrika algısının değişmesi gerekiyor." dedi.

DEİK Türkiye-Nijerya İş Konseyi başkanlığı görevini devralan Aksoy, Türkiye-Nijerya ticari ilişkilerine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Afrika'nın Türk yatırımcılar tarafından çok iyi bilinmediğini ve Afrika hakkında birtakım çevreler tarafından hep olumsuz bir algı oluşturulmaya çalışıldığını belirten Aksoy, yanlış olan bu algının değiştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Aksoy, "Afrika ile ilgili maalesef Türkiye’de çok olumlu bir algı yok. Türk iş adamlarının Afrika algısının değişmesi gerekiyor. Bu algının değiştirilmesi için öncelikle Afrika ülkeleri ve Nijeryalılar da gayret göstermelidir. Türkiye-Nijerya İş Konseyi olarak biz bu konuda çalışmalar yürütüyoruz. İki ülke iş adamları birbirini daha iyi tanıma konusunda çok fazla çaba göstermeli. Nijeryalı bir iş adamın Türkiye'ye gelirken ya da bir Türk iş adamı Nijerya'ya giderken kendisini çok rahat hissetmesi ve bir tedirginlik duymaması gerekir. Bana göre en önemli konuların başında bu geliyor. Onun ötesinde ziyaretlerin sıklaştırılması gerekiyor. Daha çok sayıda iş adamlarının ve heyetlerin daha sık gidip gelmesi gerekiyor. Türk ve Nijerya iş adamları birbirlerinin ülkelerini, insanlarını, geleneklerini, pazar ve piyasa durumlarını çok iyi tanımalı ve bilmeli." diye konuştu.

- "İş adamlarımızın birçoğu ziyaretten ümitli"

Nijerya'nın Lagos kentinde düzenlenen “Türkiye -Nijerya Ekonomi ve İş Forumu"na Türkiye’den 40’ın üzerinde iş adamı ile katıldıklarını vurgulayan Aksoy, Nijeryalılar tarafından Türk firmalarına ve ürünlerine yoğun bir ilginin olduğuna işaret etti.

Aksoy, iş adamlarının söz konusu ziyaretten çok memnun olduğunu belirterek, "Türkiye-Nijerya Ekonomi ve İş Forumu'nun yansımalarını önümüzdeki dönemlerde daha iyi göreceğiz, şimdiden şunu söyleyebilirim ki iş adamlarımızın bir çoğu bu ziyaretten ve görüşmelerden çok ümitli." dedi.

DEİK olarak Nijerya ile ticari ilişkilerin ve karşılıklı olarak yatırımların geliştirilmesine yönelik daha fazla çalışacaklarını vurgulayan Aksoy, "Türk iş adamlarının Nijerya'ya olan ilgisini daha fazla artırmamız gerekiyor. Biz de bu ilginin nasıl artırılacağının arayışı ve gayreti içindeyiz." ifadelerini kullandı.

- 500 milyon dolarlık ticaret hacmi

Aksoy, Türkiye ile Nijerya'nın ticari ilişkilerin artırılması gerektiğini belirterek, şu görüşlerini paylaştı:

"Türkiye ile Nijerya'nın ticari ilişkilerine baktığımızda yaklaşık 500 milyon dolarlık bir dış ticaret hacmi var. Bunun 340 milyon dolar civarı Türkiye'nin Nijerya'ya ihracatı, yaklaşık 150-160 milyon dolarını ise Nijerya'nın Türkiye'ye ihracatı oluşturmaktadır. İki ülke potansiyeli göz önüne alındığında bu ticaret hacminin çok küçük olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye-Nijerya ticaret hacminin kısa sürede en az 2 milyar dolar seviyesine çıkarılması için çalışmalara ve ziyaretlere hız verilmelidir."

Türkiye'nin Nijerya'ya havacılık sanayi, demir çelik ürünleri, inşaat malzemeleri ve gıda ürünleri ihraç ettiğini aktaran Aksoy, bunun karşılığında Nijerya’dan yağlı tohumlar, doğal gaz, odun kömürü ve kakao gibi ürünlerin ithal edildiğini bildirdi.

Aksoy, karşılıklı yatırımın önemine değinerek, "Özellikle Türk iş adamları tarafından Nijerya'da sanayi ve hizmet sektörlerine yatırımlar yapılması, Nijerya'da hem katma değer üretmek anlamına gelir, hem de Nijerya’da kurulan tesislere Türkiye'den ciddi miktarlarda ve yüksek meblağlarda ham madde ve yarı mamul ve mamul gibi ürünlerin Nijerya’ya ihraç edilmesini sağlar." ifadelerini kullandı.