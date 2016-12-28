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Türk iş heyeti Katar'a gidecek

- TOBB, Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerine dönük faaliyetleri çerçevesinde 17-18 Ocak'ta Doha'ya ticari gezi düzenleyecek - TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: - "Körfez bölgesiyle iktisadi ilişkilerin gelişmesi için yoğun bir gayret içindeyiz. Katar'daki fırsatları keşfetmek için iş dünyamızı davet ediyorum"

Türk iş heyeti Katar'a gidecek

ANKARA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerine dönük faaliyetleri çerçevesinde 17-18 Ocak'ta Doha'ya ticari gezi organize edecek.
TOBB'dan yapılan açıklamada, TOBB ile Katar Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde, Katar Başbakanı Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani'nin himayesinde düzenlenecek programın ticareti artırma amacı taşıdığı belirtildi.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Körfez bölgesi ile ticari ilişkileri artırmak istediklerini ifade etti.
Katar'ın, dünyanın en yüksek kişi başı milli gelirine sahip ülkesi olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "TOBB olarak, özellikle Körfez bölgesiyle iktisadi ilişkilerin gelişmesi için yoğun bir gayret içindeyiz. Bu süreçte, bir yandan Körfez İşbirliği Konseyi Odaları Federasyonu ile çalışırken, diğer yandan da doğrudan Körfez ülkelerinin odalar birlikleri ile yakın iş birliği içindeyiz. Bu kapsamda Katar'daki fırsatları keşfetmek için iş dünyamızı davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.
- Sektör temsilcileri Katarlı iş adamları ile buluşacak
Açıklamada, program kapsamında e-ticaret, yatırımların finansmanı, girişimcilik, yenilik, teknolojinin artırılması ve tarım konulu panellerin yer alacağı "2017 2. KOBİ Konferansı"nın gerçekleştirileceği bildirildi.
Tarım ve gıda, enerji, inşaat ve altyapı, inşaat malzemeleri, sağlık, ilaç ve sağlık ekipmanları, makine ve teçhizat başta olmak üzere çeşitli sektörlerden Türk ve Katarlı iş adamlarının ikili görüşmeler yapacağı bilgisine yer verilen açıklamada, Türk firmalarının bu zamana kadar Katar'da 13,7 milyar dolarlık toplam 124 proje üstlendikleri kaydedildi.

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TOBBTicari SeferKatar
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