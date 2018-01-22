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Türk kaynak suları 110 ülkede içiliyor

- SUDER Yönetim Kurulu Üyesi Karamehmetoğlu: - "Türk suları özellikle Avrupa ve Körfez ülkelerinde çok beğeniliyor. Doğal kaynaklar açısından zengin bir ülkeyiz. Türk sularının yabancı ülkelerde yaşayan Türklerin dışında yerli halkınca da beğeniyle tüketildiğini söyleyebilirim" - "Şu an Çin ve Hindistan gibi ülkelere girmek için çalışmalarımız devam ediyor. Bu ülkeler nüfus olarak çok büyük. Aynı zamanda temiz ve içilebilir suya ulaşmada sıkıntı çekiyorlar"

Türk kaynak suları 110 ülkede içiliyor

BURSA (AA) - SİNAN BALCIKOCA - Türkiye'nin dört bir yanındaki doğal kaynaklardan çıkarıldıktan sonra ambalajlanan sular, 110 ülkeye ihraç ediliyor.
Ambalajlı Su Üreticileri Derneği (SUDER) Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Karamehmetoğlu, bir program kapsamında geldiği Bursa'da, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki yıllık su pazarı hacminin 11 milyar litreyi geçtiğini, sektördeki cironun 5 milyar liraya ulaştığını söyledi.
Pınar Su Genel Müdürü de olan Karamehmetoğlu, ambalajlı su sektöründe mevcut endüstriyel kapasite kullanım oranının yüzde 40 seviyelerinde olduğu belirterek, Türkiye'de ambalajlı su tüketiminin artması durumunda sektörün mevcut kurulu kapasiteyle bu ihtiyacı rahatlıkla karşılayabilecek durumda olduğunu kaydetti.
Karamehmetoğlu, ambalajlı su pazarının her yıl yüzde 3-4 oranında büyüdüğünü anlatarak, şöyle konuştu:
"İhracatta net döviz fazlası veren bir sektörü temsil ediyoruz. 50 milyon doların üzerinde ihracat gelirimiz var. Aslında su, yurt dışı ticarete konu olan bir emtia değil, suyun ihraç edilmesi zordur. Ama Türk suları özellikle Avrupa ve Körfez ülkelerinde çok beğeniliyor. Doğal kaynaklar açısından zengin bir ülkeyiz. Türk sularının yabancı ülkelerde yaşayan Türklerin dışında yerli halkınca da beğeniyle tüketildiğini söyleyebilirim. Türk kaynak suları 110 ülkeye ihraç ediliyor."
- "Çin'e deneme sevkiyatı yapıldı"
Uzak Doğu'ya ihracat potansiyelini artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Karamehmetoğlu, özellikle Çin pazarına girmek istediklerini dile getirdi.
Çin'in nüfus bakımından büyüklüğünün önemli olduğunu ifade eden Karamehmetoğlu, "Şu an Çin ve Hindistan gibi ülkelere girmek için çalışmalarımız devam ediyor. Bu ülkeler nüfus olarak çok büyük. Aynı zamanda temiz ve içilebilir suya ulaşmada sıkıntı çekiyorlar. Çin'e deneme sevkiyatı yaptık ama 'ihracata başladık' diyemeyiz. Bu yılın ilk yarısında sonuç alacağımızı planlıyorum." diye konuştu.
Karamehmetoğlu, Uzak Doğu'ya ihracatın başlaması durumunda su üretim tesislerinin kapasite kullanım oranlarını artıracağını söyledi.

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BursaIhracatKaynak Suyu
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