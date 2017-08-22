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Türk kirazı hava kargoyla dünyaya açıldı

- THY'nin sebze ve meyve ihracatçılarına uyguladığı indirim sayesinde Türk kirazı, Malezya, Hong Kong, Singapur ve Güney Afrika gibi uzak pazarlarda da rafa çıktı - Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Seyyar: - "Hava kargoyla ihracatı her yıl ikiye katlamak istiyoruz"

Türk kirazı hava kargoyla dünyaya açıldı

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Türkiye’nin üretiminde dünya lideri, ihracatında ise üçüncü olduğu kiraz, Turkish Cargo ile uzak pazarlara açıldı.

Yaş meyve sebze ihracatçıları ile Türk Hava Yolları'nın (THY) kargo şirketi Turkish Cargo arasındaki anlaşmayla ihracatçılara destinasyona göre değişen oranlarda indirim yapıldı. Dünya pazarında kalitesiyle kendine yer bulan Türk kirazı da bu anlaşmadan en çok faydalanan ürünler arasına girdi.

Kirazın raf ömrünün kısa olması ve ihracatta navlun maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı sıkıntı çeken üreticiler, hava kargoyla ürünlerini 20 ülkeye gönderdi.

Sezonun başladığı nisan ayından ağustosa kadar 155 milyon dolar ihracatın yapıldığı kirazda Almanya, Rusya ve Hollanda en büyük pazarlar oldu. Endonezya, Singapur, Hong Kong, Malezya ve Bahreyn'e yapılan ihracatta hava kargo sayesinde önemli ölçüde artış gözlendi.

Yaklaşık 400 ton kirazın gönderildiği hava kargo sayesinde toplam ihracat yapılan ülke sayısı da 47'ye çıktı. Kirazda bu sezon yapılan ihracatın 1,5 milyon dolarlık bölümü uçakla gönderildi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Rıza Seyyar, AA muhabirine, yaş meyve ve sebzelerin hava kargoyla dünyanın birçok noktasına gönderildiğini söyledi.

THY'nin kargo şirketi Turkish Cargo ile anlaşmanın ardından yaş sebze ve meyve ihracatında ciddi bir çıkış yakanlandığını belirten Seyyar, "Başlangıç olarak hedefimiz de buydu, doğru yolda gidiyoruz. Hava kargoyla ihracatı her yıl ikiye katlamak istiyoruz." dedi.

- Fiyatlar da arttı

İhracatçılardan gelen tepkilerin çok olumlu olduğunu aktaran Seyyar, hava kargo sayesinde ürünün İstanbul'da raflarda yerini almasıyla Hong Kong'da yer alması arasında çok zaman farkının olmadığını kaydetti.

Kiraz ihracatçısının hava kargo sayesinde uzak pazarlarda iyi fiyatlarla satış yapma imkanı da bulduğuna işaret eden Seyyar, "Geçmişte ihracatçının navlun maliyetleri nedeniyle giremediği birçok pazarda iddiamız arttı. Bu yıl bazı pazarlara deneme ürünü gönderdik. Gelecek yıl bu daha da artacaktır. Dünyanın tüm metropollerinde Türk kirazının raflarda yerini alması için çaba sarf ediyoruz. Bu hedefler çok uzak değil. Hem ihracatçımız hem de ekonomimiz için hayal olmadığını düşünüyorum." diye konuştu.

Türkiye'nin sezonun başladığı mayıs ayından bu yana kiraz ihracatı, 155 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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Hava KargoIhracatKiraz
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