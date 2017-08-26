Türk kirazını Çinliler de sevdi

BURSA (AA) - SERGEN SEZGİN - Avrupa ülkeleri başta olmak üzere gönderildiği yerlerde büyük beğeniyle tüketilen Türk kirazı, bu yıl ilk kez ihraç edildiği Çin'de de sevildi.

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Başkanı Senih Yazgan, AA muhabirine, Çin'e kiraz gönderilmesi konusunda, ihracatçı firmalar ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı başta olmak üzere tüm paydaşların 8 yıllık çalışmasının semeresini almaya başladıklarını söyledi.

Çin tarafının Türkiye'den kiraz ihracatına ilişkin istediği şartların yerine getirildiğini ifade eden Yazgan, "Bunun sonucunda bu ayın ilk haftasında Çin'e ilk ihracatımızı yaptık. Türk kirazının, Çin kapısından içeri girmesi hem ihracatçı hem üretici hem de ülke ekonomisi açısından çok önemli." dedi.



Bu yıl ki deneme amaçlı kiraz ihracatının uçak kargoyla yaklaşık 6 ton olduğunu dile getiren Yazgan, şunları kaydetti:



"Ürünün gönderilmesinde bile çok titiz hareket ettik. Karşılıklı ticaret anlaşmasına ilişkin bazı sorunlar nedeniyle gümrük vergilerinin etkisiyle kiraz Çin pazarına biraz pahalı girdi. İlgili bakanlıklar bu sorunun çözümü için girişimlere başladı, gelecek yıl inşallah böyle bir sorun olmayacak. Türk kirazı Avrupa ülkeleri başta olmak üzere gönderildiği yerlerde büyük beğeniyle tüketiliyor. Marketlerde Türk kirazı markasının ayrı bir yeri var. Bu markayı şimdi Çin pazarına soktuk. Türk kirazı Çin pazarında, fiyatını bir kenara bırakırsak hem kalitesi hem lezzeti açısından çok iyi yer buldu. Çok güzel ve olumlu tepkiler aldık, bizim istediğimiz de buydu. Önümüzdeki yıl her şey yolunda giderse büyük bir pazar açılmış olacak."



Gelecek yıl Çinlilerin daha fazla Türk kirazı tüketeceğini vurgulayan Yazgan, Çin tarafında da oluşturulan olumlu imajın etkisiyle bu ülkeye dış satımın daha iyi olacağını söyledi.



Kırmızı meyveleri çokça tüketen Çin'in Türkiye açısından önemli bir pazar olduğuna dikkati çeken Yazgan, "Türk kirazı, Çin'de aranan marka olacaktır. Bugünden talep almaya başladık. İhracatçılar olarak sevinçliyiz. Bu durumun özellikle üreticilere yansıması olumlu olacak." diye konuştu.