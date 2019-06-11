Türk KOBİ’leri Amazon ile Avrupa’ya ulaşıyor Türkiye’den Avrupa’ya e-ihracat dönemi Amazon.com.tr ile başlıyor. Türk KOBİ’leri artık Avrupa’ya Amazon.com.tr üzerinden ihracat gerçekleştirecek, Amazon.com.tr aracılığıyla İngiltere ve Almanya’nın da dahil olduğu 28 Avrupa ülkesi üzerinden milyonlarca aktif müşteri ile buluşabilecek.

11 Haziran 2019 Salı 11:19