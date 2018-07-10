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Türk konteyner limanlarında rekor

- Yılın ilk 6 ayında konteyner limanlarında elleçlenen yük miktarı 5 milyon 446 TEU'ya ulaştı - DTO İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk: - "Türkiye, denizciliğin küresel rotalarında önemli bir merkez haline gelecektir"

Türk konteyner limanlarında rekor

İZMİR (AA) - Türk konteyner limanlarında yılın ilk 6 ayında elleçlenen yük miktarı 5 milyon 446 bin TEU'ya ulaşarak rekor kırdı.

Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en eski konteyner limanlarından biri olan İzmir Alsancak Limanı'nda yılın ilk 6 ayında 322 bin TEU, Aliağa'daki üç konteyner limanında ise 442 bin TEU yük elleçlendi.

Geçen yılın ocak-haziran döneminde 4 milyon 746 bin TEU olan ülke genelindeki konteynır limanlarında yük elleçleme miktarı bu yılın aynı döneminde 5 milyon 446 bin TEU'ya yükselerek rekor kırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DTO İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk, Türk limanlarında yük hacminin artışının umut verici olduğunu belirtti.

Limanları üretim merkezlerine ve iç bölgelere lojistik merkezlerle bağlayarak daha fazla yükün karayollarından denize indirilebileceğine dikkati çeken Öztürk, şunları kaydetti:

"Türk limanları arasında daha kolay taşımacılık için düzenlemeler yapılmalıdır. Milli yüklerin yanı sıra aktarma yüklerini de ülkemize çekebiliriz. Ülkemizin yükünü düşük maliyet ve hızlı şekilde limanlarımıza indirdiğimiz takdirde dünyadaki amansız yarışta Türk sanayicisi ve ihracatçısı bir adım öne geçecektir. Türkiye, geniş vizyonlu denizcilik politikaları ile Yeni İpekyolu Projesi başta olmak üzere denizciliğin küresel rotalarında önemli bir merkez haline gelecektir."

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