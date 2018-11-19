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Türk lezzetleri Çin'de tanıtıldı

- Tanıtım faaliyetleriyle ihracatlarını artırmayı hedefleyen Güneydoğulu hububatçılar, Çin’de Türk Lezzetleri Festivali düzenledi - Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya: - "Biz hububat, bakliyat ihracatçıları olarak ülkemizin dünya pazarlarındaki gücünü geliştirmek, yeni pazarlar bulurken mevcut pazarlardaki yerimizi daha iyi noktalara taşımak istiyoruz"

Türk lezzetleri Çin'de tanıtıldı
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GAZİANTEP (AA) - Tanıtım faaliyetleriyle ihracatını artırmayı hedefleyen Güneydoğulu hububatçılar, dünyanın en kalabalık ülkelerinden Çin’de Türk Lezzetleri Festivali düzenledi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden (GAİB) yapılan açıklamaya göre, Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumları ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin Türkiye Tanıtım Grubu (TTG) tarafından desteklenen "Makarna, Bulgur, Bakliyat ve Bitkisel Yağın Dünya Piyasalarında Tanıtımı" projesi kapsamında Çin’in Şangay kentinde Türk Lezzetleri Festivali gerçekleştirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektör Kurulu Başkanı ve Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, Anadolu’nun bereketli topraklarında yetişen ürünlerin en iyi şekilde tanıtılması ve dünya pazarlarında etkin olarak pazarlanabilmesi için tanıtım atağına geçtiklerini ifade etti.

Türkiye'nin zorlu bir süreçten geçtiğini ve herkesin üzerine düşeni yapmak, sektörü için en iyisini başarmak zorunda olduğunu vurgulayan Altunkaya, şunları kaydetti:

"Biz hububat, bakliyat ihracatçıları olarak ülkemizin dünya pazarlarındaki gücünü geliştirmek, yeni pazarlar bulurken mevcut pazarlardaki yerimizi daha iyi noktalara taşımak istiyoruz. Gana’da, ardından Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlediğimiz tanıtım çalışmalarımızda bu kez hedef ülkelerden birisi olan Çin’de tanıtım faaliyetlerimizi gerçekleştirdik. Çin’in en önemli ticaret şehri olan Şangay’da düzenlenen resepsiyon ve ürün tanıtım çalışmalarımız başarılı geçti. Çin basınının da büyük ilgi gösterdiği etkinliklerimizde Çinlilere tanıtımı gerçekleştirilen ürünlerle yapılmış yemeklerimiz ikram edildi. Çin’de gerçekleştirilen tanıtım çalışmaları kapsamında önemli bir resepsiyon düzenledik."

- "Bundan sonraki tanıtım Somali'de"

Çin’deki firmalarla Türkiye’den etkinliğe katılan ihracatçı firmaların buluşmasının sağlandığını ve ikili iş görüşmelerine zemin hazırladığını anlatan Altunkaya, ayrıca faaliyet süresince Şangay’ın önemli alışveriş merkezlerinde tanıtımı gerçekleştirilen ürünlerden hazırlanmış yemek dağıtımı yapıldığını aktardı.

Altunkaya, bunlara ek olarak program öncesinde çeşitli basın yayın kuruluşlarında etkinliklerin tanıtımının gerçekleştirildiğini belirterek, bu etkinliklerle ürünlerin Çin pazarında tanınırlığının arttırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Altunkaya, bundan sonraki tanıtım çalışmalarını Somali’de yürüteceklerini kaydetti.

GAİB'in danışmanlarından Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Bayram da her ürünün bir hikayesi olduğunu ve dünyanın da farklı hikayeleri merak ettiğini belirtti.

Bayram, "Dünya şu an farklı lezzetler, farklı gastronomiler, farklı hikayeler arıyor. Dünyadaki bu trend kaçırılmaması gereken bir süreç. Türkiye bu konuda Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat ,Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri ile erken yol almayı başardı." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
çinGAİBGüneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohum Ve Mamulleri Başkanı Mahsum AltunkayaTürk Lezzetleri Festivali
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