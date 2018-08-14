"Türk lirası ile ihracata hazırız"

İZMİR (AA) - Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi bizim yeni müttefiklerle yürüme zamanımız geldi. Yeni müttefiklerimizle Türk lirası ile ticaret yapmak istiyoruz. Türk lirası ile ihracat yapmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Uçak, yaptığı açıklamada, doların lira karşısında son dönemde aşırı değer kazanmasının dünya genelinde yaşanan ekonomik savaşların yansıması olduğunu, Türkiye'nin bu süreci dirayetli bir şekilde yönettiğini ifade etti.

"Gezi olaylarında kazanan Türkiye oldu, 15 Temmuz'da kazanan Türkiye oldu, bugün de kazanan Türkiye olacak." değerlendirmesinde bulunan Uçak, şunları kaydetti:

"Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan yeni ekonomi modeline ihracat dünyası olarak tam destek veriyoruz. 2018-2019 ekonomik dengelenme dönemi olacak. Hükümetimiz enflasyonla güçlü mücadele edecek. Özellikle mali disiplin, cari açığın düşürülmesi ve güven ortamının iyileştirilmesi için hükümetimizin atacağı adımları destekliyoruz. Türkiye, 2023 yılı hedeflerine ulaşacak."

Son gelişmelerin ABD Başkanı Donald Trump döneminde iki ülke ilişkilerinin müttefikliğe uygun nitelikte gerçekleşmeyeceğini ortaya koyduğunu ifade eden Uçak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Trump yönetimi, müttefiki Türkiye'de seçimle iş başına gelmiş hükümetle ilişkileri geliştirmek yerine, terör örgütleriyle iş birliğini tercih ettiğini defalarca ortaya koydu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi bizim yeni müttefiklerle yürüme zamanımız geldi. Yeni müttefiklerimizle Türk lirası ile ticaret yapmak istiyoruz. Türk ihracatçısı olarak Türk lirası ile ihracat yapmaya hazırız."