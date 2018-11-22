Türk lirasına uyarlanacak sözleşmelerde damga vergisi

ANKARA (AA) - Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Türk lirasına çevrilen döviz cinsinden sözleşmelerden hangi hallerde damga vergisi talep edileceğine açıklık getirdi.

GİB tarafından, 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'na göre Türk parasına uyarlanacak sözleşmelere ilişkin damga vergisi uygulaması hakkında sirküler yayınlandı.

Sirkülere göre, belli parayı ihtiva eden sözleşmeler, Damga Vergisi Kanunu ya da özel kanunlarda herhangi bir istisna hükmü yer almadığı sürece nispi damga vergisine tabi bulunuyor. Belli parayı ihtiva eden sözleşmelerin değiştirilmesi halinde ise değişikliğe ilişkin kağıdın, artan tutar üzerinden damga vergisine tabi tutulması gerekiyor.

Bu çerçevede, söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında döviz cinsinden sözleşmelerin bedellerinin Türk lirası olarak yeniden belirlenmesine ilişkin düzenlenen kağıtlarda, belirlenen şartları birlikte taşıması halinde ayrıca damga vergisi aranılmayacak.

Buna göre, sözleşmelerin taraf, süre uzatımı, yeni iş ilavesi gibi diğer maddelerinde bir değişiklik yapılmadan münhasıran bedele ilişkin düzenleme yapılması gerekecek. Değişiklik sonrası Türk lirası cinsinden belirlenecek toplam bedelin, ilk sözleşmede yer alan döviz cinsinden bedel ile değişikliğe ilişkin kağıdın düzenlendiği tarihteki Merkez Bankasınca ilan edilen cari döviz satış kurunun çarpımı suretiyle bulunacak tutarı geçmemesi, ilk sözleşmeye atıf yapılmış olması şartı aranacak.

Öte yandan düzenlenen kağıt, yabancı para ile düzenlenen sözleşmenin diğer maddelerinde bir değişiklik yapılmadan düzenlendiği tarihteki Merkez Bankası döviz satış kurlarına göre hesaplanacak tutardan daha yüksek bir bedel içermesi durumunda, ilk sözleşmedeki damga vergisinin azami tutardan ödenmemiş olması kaydıyla, artan tutar üzerinden damga vergisi ödenecek.

Yabancı para cinsinden düzenlenen sözleşmelerde damga vergisinin azami tutardan ödenmiş olması halinde ise artan bedel nedeniyle bu kağıttan ayrıca damga vergisi aranmayacak.

Bedelin Türk lirası olarak belirlenmesine ilişkin düzenlenen kağıdın, ilk sözleşme yerine yeni bir sözleşme olarak veya aynı sonucu doğuracak şekilde bedel dışındaki unsurları da değiştirecek şekilde düzenlenmesi halinde, bu kağıt için genel hükümler çerçevesinde damga vergisi talep edilecek.

Diğer taraftan, ilk sözleşmenin başka hükümlerinde de değişiklik olması veya bu sözleşme yerine geçecek tamamen yeni bir sözleşme yapılması durumunda, bu sözleşme ihtiva ettiği toplam tutar üzerinden genel hükümler çerçevesinde nispi damga vergisine tabi olacak.