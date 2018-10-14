Türk lokumu İngilizlerin ağzını tatlandırıyor

ANKARA (AA) - TUBA ŞAHİN / DİLARA ZENGİN - Türkiye'de ürettiği lokumları ilk olarak İngilizlere sevdiren kadın girişimci Zeynep Turudi, aralarında ABD, Kanada, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Almanya ve Fransa'nın da bulunduğu 15 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Türkiye'nin geleneksel ürünleri ve lezzetleri giderek dünya pazarlarında yaygınlaşıyor.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre, Osmanlı'nın en tatlı miraslarından olan lokum da 5 kıtaya ihraç ediliyor. Türkiye yılın 8 aylık döneminde 15 milyon 751 bin 195 dolarlık lokum ihraç etti.

Türkiye'nin bu dönemde en fazla lokum sattığı ülke Birleşik Krallık oldu. Söz konusu dönemde bu ülkeye 520 tonu aşkın lokum ihraç edilirken, elde edilen gelir 1 milyon 572 bin 800 dolar olarak kayıtlara geçti.

- Teknoloji ürünleri satmak isterken lokuma yöneldi

Kadın girişimci Zeynep Turudi, Türkiye'de İngilizlerin damak zevkine göre ürettiği lokumları bu ülkedeki tüketicilere sevdiren iş kadınlarından biri oldu.

"Truede Lokumları"nın kurucusu olan Turudi, AA muhabirine, İngiltere'de yetiştiğini ve bilgisayar mühendisi olduğunu, Japonya'dan bu ülkeye teknoloji ürünleri getirip satmayı düşünürken, lokum pazarına yöneldiğini söyledi.

Turudi, "İngiliz pazarında doğal, gerçek Türk lokumunun eksikliği vardı. İngiltere'deki lokumların jelatin türü üretildiğini ve vejetaryenlere uygun olmadığını görünce bu alana yöneldim." dedi.

- Türk lezzetinin yanında kültürünü de tanıttı

Türkiye'de İngilizlerin damak tadına hitap edecek doğru üreticiyi bulmak için 2 yıla yakın araştırma yaptığını anlatan Turudi, şöyle konuştu:

"İngilizler lokumu biliyorlar hatta yıl başında birbirlerine lokum hediye ediyorlar. Bizim lokumumuzun tadı, onların alışık olduğu tattan farklı. İngilizler değişik lezzetleri ve çeşitleri seviyor ama daha çok güllü lokumu tercih ediyor. Güllü lokumlarımızın içine Isparta'da olduğu gibi gül yaprakları koyuyoruz. Her şey doğal. Ürünlerimiz doğal ürünler reyonunda yer alıyor, tüketiciler rahatlıkla satın alıyor. Tüm lokumlarımızın rengi ve aromaları çiçek özünden yapılıyor."

Sadece Türk lokumunu pazarlamadıklarını, aynı zamanda lokum kutularında ebru sanatı ve İznik deseni gibi Türk kültürüne ait motiflere yer vererek, bunu da tanıttıklarını ifade eden Turudi, "Bugün İngiltere'de birçok markette ürünlerimiz satışa sunulurken, Londra'daki dünyaca ünlü British Museum'da da lokumlarımız tüketiciyle buluşuyor." diye konuştu.

- Obama'dan davet

İngiltere'de elde ettikleri başarının ardından diğer ülkelere de lokum satmaya başladıklarını vurgulayan Turudi, aralarında ABD, Kanada, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Almanya ve Fransa'nın da bulunduğu 15 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Turudi, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın görevdeyken genç ve başarılı girişimcilere yönelik başlattığı ve 33 ülkeden birer temsilcinin katıldığı programa İngiltere'yi temsilen kendisini de davet ettiğini ifade etti.