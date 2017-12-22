Türk makarnası altın çağını yaşıyor

MERSİN (AA) - Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu, Avrupa Birliği'nin (AB) kotası ve ABD'nin uyguladığı anti dampinge rağmen Türk makarna ihracatının 10 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,2 artarak 860 bin tona ulaştığını söyledi.

Külahçıoğlu, 2017 yılına 1 milyon ton ihracat hedefiyle başlayan makarna sektörünün son durumunu AA muhabirine değerlendirdi.

Hem iç hem de dış piyasada iyi bir yıl geçirdiklerine işaret eden Külahçıoğlu, "2017 için 1 milyon ton ihracat hedefimiz vardı. 10. ay itibarıyla 860 bin ton ihracata ulaşmış durumdayız. Bu bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,2 artışa denk geliyor ki büyüme hedefimiz yüzde 20'ydi." dedi.

Külahçıoğlu, ihracat yapılan ülke sayısının da 154'ten 160'a yükseldiğini, her geçen gün daha fazla ülkeye Türk makarnası gönderdiklerini söyledi.

Ekonomi Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının politikalarının artışta etkili olduğunu belirten Külahçıoğlu, şöyle konuştu:

"Ekonomi politikaları, buğdayın yurt dışı piyasalarla rekabet edebilir durumda olması, ülkemiz sanayicisinin artık yüksek teknolojiye yatırım yaparak daha kaliteli ürünlerle uluslararası rekabete açık olması bu artışa katkı sağladı. Ayrıca tüketicimizin bilinçlenmesinin iç piyasadaki tüketim artışına etkisiyle birlikte artık bütün dünya da Türk makarnasını kalitesiyle, lezzetiyle, fiyatıyla kabul etti. Sektörümüz bu pazarda her geçen gün büyüyor."

AB dışında açık ara önde

Sektörün büyümesinin önündeki başlıca engellerin ABD pazarında uygulanan anti damping ve telafi edici vergiler ile AB pazarında uygulanan kota olduğunu aktaran Külahçıoğlu, şöyle devam etti:

"AB'nin uyguladığı kota, yani Türkiye'nin AB ülkelerine yapmasına izin verdiği ihracat şu anda 20 bin ton. Bu kota birkaç ay içerisinde doluyor, hiç yeterli değil. Bunun tamamen kaldırılması veya çok yüksek bir rakama çıkartılmasını bekliyoruz. Dünya pazarlarına baktığımızda kalitemizle, fiyatımızla rekabet edebiliyoruz. AB ihracatı dışında biz İtalya'yı ihracatta geçmiş durumdayız. Dünya makarna ihracatında 2. sırada gözüküyoruz ancak İtalya'nın AB'ye yaptığı ihracatı çıkardığımızda dünya pazarlarına yapılan ihracatta Türkiye en büyük ihracatçı ülke. İtalya'nın AB dışında 608 bin ton ihracatı var, Türkiye'nin bu yıl sonunda 1 milyon tona ulaşacak. Açık ara öndeyiz."