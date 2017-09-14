Türk makinelerini Afrika ülkelerine tanıtacaklar

ANTALYA (AA) - Ekonomi Bakanlığının desteğiyle Antalya'da düzenlenecek, İş, İnşaat Makinaları ve Ekipmanları Fuarı ile Türkiye'nin yerli teknolojileri Afrika ülkelerine de tanıtılacak.

Fuarın organizatörü olan Bosphorus Expo Yönetim Kurulu Başkanı Utku Bengisu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya ANFAŞ Fuar Merkezi'nde 4-7 Ekim 2017 tarihleri arasında İş, İnşaat Makinaları ve Ekipmanları Fuarı düzenleyeceklerini belirtti.

Bengisu, 42 bin metrekarelik alanda açılacak fuara, 200 yerli ve milli iş ve inşaat makineleri ve ekipmanları üreticisinin katılacağını bildirdi.

Fuarın Ekonomi Bakanlığı desteğiyle açılacağını vurgulayan Bengisu, "Fuarın tamamına yakını Türkiye'de üretilen makineler ve teknolojiler. İçinde büyük yol, asfalt plentlerinden tutun hazır beton santrallerine, taş kırma eleme tesislerine, ağır vinçlere kadar tamamı Türkiye'de üretilen büyük sanayicilerin olduğu ve çıkış arayan Anadolu sanayicimizin olduğu karma bir fuar." diye konuştu.

Fuarla yurt içinde yerli malının kullanılmasını teşvik etmeyi amaçladıklarını anlatan Bengisu, her yıl 5,4 milyar dolar yurt dışından Türkiye'ye makine ithalatı olduğunu dile getirdi.

- "22 Afrika ülkesinden 400 kişilik alım heyeti getiriyoruz"

İthalatın minimum düzeye indirilmesinin önemine işaret eden Bengisu, şöyle konuştu:

"Yerli alternatifin insanımıza, belediyelerimize makine kullanan büyük müteahhitlerimize, hafriyat şirketlerimize yerli alternatifin anlatılması, teknolojinin tanıtılması için yaptığımız bir organizasyon. Fuara katılan Anadolu sermayecilerinin yurt dışında bir çıkış noktası yakalamasını, yurt içindeki fuarla temin edip, uygun maliyetlerde insanımıza yurt dışı pazarını tanıtmak istedik. Bunun için de 22 Afrika ülkesinden 400 kişilik alım heyeti getiriyoruz. Yüzde 90 oranla Türkiye'ye ayak basmamış, tamamına yakını ise Türkiye'den hiç ticaret yapmamış makine tüccarı olup, Alman, Kore, İtalyan, Çin makinesi gibi alternatifleri kendi ülkesinde satan ithalatçıları getireceğiz."

Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika yılı ilan ettikten sonra Afrika ile bağlarını sıkılaştırdığına dikkati çeken Bengisu, sadece Afrika'ya yatırım yapan değil, mal satan önemli bir entegre olduğunu söyledi.

Bengisu, "400 nokta alıcıyı Ekonomi Bakanlığımızın himayesinde Türkiye'ye getiriyoruz. Bunun dışında, İran'dan, Suudi Arabistan'dan bizim tanıtımlarımızı duymuş, fuara gelecek müteahhitler de var. Hem ihracatı geliştirecek bu proje hem de yurt içinde ithalatı biraz dizginlemek için farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.