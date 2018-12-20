"Türk Malı" sertifikalı türbin ve jeneratörlerle yüzde 20 ek gelir

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İSTANBUL (AA) - NURAN ERKUL KAYA - Exergy Turkey Türbin Enerji Teknolojileri AŞ Genel Müdürü Celal Tuğcu, Türk Malı sertifikalı türbin, jeneratör ve diğer malzemelerle kurulan enerji santrallerinin, ilave yüzde 20 gelir sağladığını belirterek, "Bu ekipmanları kullanan santraller, kilovatsaat başına 10,5 dolar olan mevcut baz tarifenin üzerine bir yandan Türk Malı türbini ve bileşenleri sayesinde 1,3 dolarlık ek teşvik alırken, bu sayede ilaveten kilovatsaat başına 0,7 dolarlık teşvikten de yararlanıyor." dedi.

Tuğcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir yandan Türk Malı türbin üretimi için tek başlarına yatırım yaptıklarını, diğer taraftan da sertifika alabilmek için Japonya merkezli Nidec ile çalıştıklarını söyledi.

Bu yatırımların toplamının 20 milyon doları bulduğunu dile getiren Tuğcu, jeneratör için alınan Türk Malı sertifikası sayesinde Türkiye'deki müşterilerinin iş planlarını daha sürdürülebilir kılabileceğini ve finansman maliyetlerinde de avantaj sağlayabileceklerini ifade etti.

Tuğcu, Türk Malı sertifikasını alabilmek için jeneratörün ticari mal olarak üretim sürecinde yaklaşık yüzde 60'lık yerlilik oranı arandığı bilgisini verdi. Tuğcu, "Türk Malı türbin ve jeneratör üretimiyle Türkiye bu alanda teknik bilgi ve deneyim sahibi oldu. Türk Malı sertifikasını karşılayarak üretim sürecine dahil olan tüm Türk yan ve tedarik sanayisine toplamda 20 milyon dolarlık bir ekonomik fayda sağlandı. Ayrıca, Exergy'nin 50'ye yakın çalışanının yanı sıra şirketin 25 tedarikçisinden sayısız çalışan da bu sürece dahil oldu." diye konuştu.

- "Türk Malı" sertifikasının diğer avantajları

Pazarın ihtiyacı doğrultusunda Türk Malı sertifikalı türbin ve jeneratör üretimine aralıksız devam edeceklerini vurgulayan Tuğcu, şöyle devam etti:

"Türk Malı sertifikalı türbin, jeneratör ve diğer malzemelerle kurulan enerji santralleri, ilave yüzde 20'lik gelir sağlıyor. Bahsettiğimiz bu ilave kazancın üçte biri, Türk Malı jeneratör kullanılmasından kaynaklanıyor. Daha net ifade etmek gerekirse, bu ekipmanları kullanan santraller, kilovatsaat başına 10,5 dolar olan mevcut baz tarifenin üzerine bir yandan Türk Malı türbini ve bileşenleri sayesinde 1,3 dolarlık ek teşvik alırken, bu sayede ilaveten kilovatsaat başına 0,7 dolarlık teşvikten de yararlanıyor ancak tüm bunlara elbette yerel üretimin getirdiği bazı avantajları da belirtmek gerekiyor. Bunların başında, yurt içinden temin edilmesi sayesinde lojistik maliyetlerin düşmesi, yerel üretim sanayinin desteklenmesi ve bu teknoloji konusunda kazanılan ileri seviyede teknik bilgi birikimi ve deneyimi sayabiliriz. Tüm bunlar da proje bütününün sürdürülebilirliğine önemli ölçüde destek oluyor."

Exergy tarafından üretilen türbinleri kullanan enerji santrallerinde bugüne kadar 5 bin gigavatsaatlik elektrik üretimi gerçekleştirildiğini anlatan Tuğcu, sadece Türkiye'deki türbinlerle bin 550 gigavatsaatlik üretim yapıldığını bildirdi. Tuğcu, Türkiye'deki söz konusu türbinlerin 13 jeotermal ve iki atık ısı geri kazanım santralinde çalıştığını kaydetti.

Bölgesel potansiyel oluşması durumunda ihracat seçeneğine ağırlık vereceklerini belirten Tuğcu, Türkiye'yi bu alanda üretim üssü olarak konumlandırmak istediklerini de sözlerine ekledi.