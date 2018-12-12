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Türk markaları, 2019'da yurt dışında en az 500 mağaza açacak

- BMD Başkanı Sinan Öncel: - "Bazı ülkelerde pazar lideri konumunda bulunan markalarımızın yurt dışı mağaza sayısı 2018 sonu itibarıyla 4 bine ulaşacak. 2019'da en az 500 yeni mağaza açarak sayıyı 4 bin 500'ün üzerine çıkarmayı hedefliyoruz"

Türk markaları, 2019'da yurt dışında en az 500 mağaza açacak
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İSTANBUL (AA) - Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, "Bazı ülkelerde pazar lideri konumunda bulunan markalarımızın yurt dışı mağaza sayısı 2018 sonu itibarıyla 4 bine ulaşacak. 2019’da en az 500 yeni mağaza açarak sayıyı 4 bin 500’ün üzerine çıkarmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Öncel, 12 Aralık Mağazacılar Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, BMD üyesi 407 markanın yurt içinde 70 bin, yurt dışında ise yaklaşık 4 bin mağazada 400 bin kişiyi istihdam ettiğini bildirdi.

Çalışanların, 12 Aralık Mağazacılar Günü’nü kutlayan Öncel, "Biz 400 bin çalışanımızla çok büyük bir aileyiz. Onları, markalarımızın gerçek yüzleri olarak görüyor ve kendileri ile her zaman gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Öncel, BMD üyelerinin 2018 cirolarında önceki yıla göre yüzde 15 ila yüzde 30 arasında büyüme gözlemlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Reel büyümenin ise yüzde 5-10 civarında olduğunu söyleyebiliriz. İç pazarda belli bir noktaya ulaşan doygunluk ve karlılığın çok düşmesi nedeniyle 2019’da da yurt dışı ağırlıklı büyüme stratejisine devam edeceğiz. Markalarımız bünyelerindeki yetişmiş insan gücünün bir bölümünü yurt dışı operasyonlarda değerlendirecekler. Halen BMD üyesi 106 markanın 117 ülkede mağazaları ve satış noktaları bulunuyor. Bazı ülkelerde pazar lideri konumunda bulunan markalarımızın yurt dışı mağaza sayısı 2018 sonu itibarıyla 4 bine ulaşacak. 2019’da en az 500 yeni mağaza açarak sayıyı 4 bin 500’ün üzerine çıkarmayı hedefliyoruz."

Bu arada, Sinan Öncel ve BMD Yönetim Kurulu üyelerinin 12 Aralık Mağazacılar Günü için hazırladıkları ve sosyal medyada paylaşılan video, büyük beğeni topladı.

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