Türk Markası Door Dünya Pazarına Açılıyor Lina Kozmetik tarafından 3.5 milyon TL yatırımla hayata geçen kişisel bakım ve kozmetik markası DOOR, iç pazarda gösterdiği başarıyı yurtdışına taşımaya hazırlanıyor. Lina Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Şansal Tur “Almanya, Fransa ve Hollanda pazarına girmeyi planlıyoruz. Ardından hedef ABD” dedi.

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri pazarına 2011 yılından bu yana üretim yapan Lina Kozmetik, sektörde hızlı giren markası DOOR ile hedef büyütüyor. Yaklaşık 3.5 milyon TL yatırımla hayata geçen DOOR markası ‘yerli üretim’ avantajıyla sektör pastasından pay almaya başladı. Global markaların ve ithal ürünlerin yer aldığı pazarda; yenilikçi üretim anlayışı, kaliteli ürün stratejisi, dengeli fiyat politikası ve yerli üretim vizyonu ile bir adım öne çıkan DOOR, iç pazarla birlikte yurtdışında da adını duyurmayı hedefliyor. Lina Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Şansal Tur “Vizyoner Değişime Hazır Olun” sloganıyla sektöre agresif bir giriş yaptıklarını belirterek, rekabetin oldukça yüksek olduğu kozmetik ve kişisel bakım pazarında hızlı büyüdüklerini ifade etti.



ÜRÜNLERİMİZ ÇOK SEVİLDİ



Yerli ve milli üretim konusunun önemine değinen Şansal Tur “Markamızı yaratırken her detayı inceledik. Ürün gamında pazar payının yüzde 67’sinin iki büyük firma arasında paylaşıldığını gördük. Biz de buradan pay alabilmek adına Ar-Ge çalışmalarına başladık. Farklılaşarak ayrışmak adına çalışmalarımız tamamladık ve DOOR markası ortaya çıktı. Tüketicilerimiz DOOR markalı ürünlerimizi çok sevdi. Çok iyi geri dönüşler aldık” dedi.





HAZİRANDA İLKLER GELİYOR



Yeni ürün çalışmaları hakkında bilgi veren Şansal Tur “Şu anda ki ürünlerimizi her geçen gün daha kaliteli hale getirirken, tasarımlarımızı sürekli yenileniyor ve geliştiriyoruz. Çocuk grubu ile başlamanın yanında tüm yaş grubunu kapsayacak, haziran ayı başında duyuracağımız ‘Türkiye’de ilk ve tek ürünler’ annelerin, çocukların ve diğer fertlerin birinci tercihi olacak. Yazın sonunda Dermo ürünlerimizle lansman hazırlığı yapıyoruz” diye konuştu.



HEDEF AVRUPA’DA ÜÇ BÜYÜK ÜLKE



Yurtdışı hedeflerinden bahseden Şansal Tur, bir Türk markasının yabancı zincir marketlerinin raflarında yer almasının ülke adına gurur duyulacak bir durum olduğunu söyledi. Yalnızca DOOR’un değil, tüm Türk markalarının yurtdışında büyük işlere imza atması gerektiğini söyleyen Tur “2018 yılının ikinci çeyreğinde ihracat yapmaya başlayacağız. İlk olarak AB ülkelerinin üçünü seçtik. Almanya, Fransa ve Hollanda genel olarak yavaş ve sağlam adımlarla ilerlemeye çalışıyoruz. Bu üç ülkeden 2018 sonuna kadar 1.7 milyon TL satış hedef beklentimiz var. Ardından Florida ve California eyaletleri takip edecek. Amerika’da dağıtım ağımız hazır ama alt yapı alt yapı çalışmalarımız devam ediyor. Daha önce bahsettiğimiz diğer ürün gruplarımız hazır olduğunda tam gaz Amerika pazarına giriş yapacağız” diye konuştu.



