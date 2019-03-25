Türk mobilyacılar Çin'e çıkarma yaptı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, bu yıl 43'üncü kez düzenlenen Guangzhou Mobilya Fuarı'na 34 Türk mobilya markasıyla çıkarma yaptıklarını belirterek, Çin pazarını oldukça önemsediklerini bildirdi.

Güleç, yaptığı yazılı açıklamada, birliğin, Türk mobilya sektörünün Uzak Doğu pazarındaki payını arttırmak için Çin'in en büyük kenti Guangzhou'da düzenlenen mobilya fuarına katıldığını, bu yıl 43'üncü kez kapılarını açan fuara götürülen 34 firmanın 3 bin 284 metrekare alanda ziyaretçilerini ağırladığını aktardı.

Fuara 34 Türk mobilya markasıyla çıkarma yaptıklarını belirten Güleç, Çin pazarını oldukça önemsediklerini, fuar özelinde 10 yıldır milli katılım organizasyonu düzenlediklerini kaydetti.

Güleç, Türk mobilya sektörünün bu alanda dünyanın en büyük ihracatçısı durumundaki Çin'in ithalatından pay aldığını aktararak, "Türk mobilya sektörü, bu yıl milli katılımla geniş hacimde üretim kapasitesine sahip Çin pazarında var olduğunu ve yerini giderek sağlamlaştırdığını bir kez daha kanıtladı. Çin üst gelir grubu, Türk mobilyasını tercih ediyor. Modern, klasik ve lüks mobilyalar bu noktada öncelikleri arasında geliyor. Gerçekleştirdiğimiz ikili görüşmeler neticesinde Çinliler, Türkiye'ye gelip yüklü alım yapacaklarını ifade ediyor. Yoğun iş toplantıları sonucunda iki ülkenin sektör temsilcileri olarak önemli kararlar aldık." ifadelerini kullandı.





- Türk mobilyalarına yoğun ilgi





Ahmet Güleç, Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen ve Ticaret Ataşesi Serdar Afşar'ın kendileri ile yakından ilgilendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kendileri ile gerçekleştirdiğimiz toplantıda, sektörün gelişimi ve Çin'e 2023 yılı hedefimiz olan 1 milyar dolara ulaşmak için yapmamız gereken konuları çok boyutlu masaya yatırdık. Sürdürülebilir ihracat için ve halihazırda var olan iş birliklerimizi nasıl daha da güçlendirebiliriz noktasında da bir strateji ortaya koyduk. Öte yandan, Türkiye milli katılımı ile adeta bir Türk holü haline gelen 5.1 numaralı hol, sektör profesyonellerinin yoğun ilgisini çekti. Türk mobilyası ürünleri, Guangzhou sokaklarına kadar taştı."



