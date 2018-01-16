Türk modasının prestij fuarı kapılarını açtı

İZMİR (AA) - Gelinlik, damatlık ve abiye giyim sektöründe Avrupa'nın önde gelen fuarları arasına girmeyi başaran IF Wedding Fashion İzmir Fuarı, 12'inci kez kapılarını açtı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) ve İZFAŞ tarafından Fuarİzmir'de düzenlenen fuar, Gelinlik Tasarım Yarışması final defilesiyle açıldı.

Bu yıl sergileme alanını yüzde 30 artışla 23 bin 549 metrekareye çıkaran fuarda 3 holde 12 ülkeden 259 firma tasarımlarını sergiliyor.

Sadece profesyonel ziyaretçiye açık olan fuarı bu yıl 30 bin kişinin ziyaret etmesi, dünya genelinden 8 bin alıcının görüşmeler yapması bekleniyor.

Bu yıl "International Area" adı altında ilk kez oluşturulan alanda ise 9 ülkeden tasarımcılar ürünlerini sergiliyor.

Fuarda bu yıl stant içi etkinliklerin yanında 6 büyük defile düzenlenecek. Aralarında Victoria's Secret mankenlerinden Maryna Linchuk gibi uluslararası üne ve Çağla Şikel, Ayşe Hatun Önal, Merve Büyüksaraç, Özge Ulusoy, Tuba Melis Türk, Ece Begüm Yücetan gibi ulusal üne sahip 30'a yakın model görsel şölene katkıda bulunacak.

Bu yıl Ekonomi Bakanlığının katılım destekleri kapsamına giren fuar, 19 Ocak Cuma günü sona erecek.

- "Dünyanın gelinlik merkezi olmaya aday"

Fuarın açılışı öncesi düzenlenen törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, fuar sayesinde hızla gelişen sektörün kent ekonomisine katkısını da artırdığını belirterek "İzmir, gelinlik damatlık ve abiye sektöründe dünyanın bir numaralı kenti olmaya adaydır." dedi.

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Özgür Volkan Ağar ise, geniş bir destek programı sundukları sektörün geçen yıl 670 milyon dolar olan ihracatının bu yıl 1 milyar dolara ulaşmasını beklediklerini ifade etti.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş da, İzmir'in bu fuarla bir başarı hikayesi yazdığını belirtirken EGSD Başkanı Atınç Abay de fuara bu yıl 81 ülkeden katılım beklediklerini, Avrupa çapında iddialı bir gösteri sunmak istediklerini dile getirdi.

- Final defilesi

Açılışta EGSD tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen Gelinlik Tasarım Yarışması'nın final defilesi gerçekleştirildi.

Ülke genelinden 121 tasarımcının 363 gelinlikle katıldığı yarışmada finale kalan 15 tasarımın sergilendiği defile sonucu birinciliğe Kansu Sara Sarıkan seçildi.