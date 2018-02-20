Türk mühendislerin geliştirdiği uygulama, yat sektörünü dünyaya tanıtacak

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve yat sektörüyle ilgili çok sayıda çözümü aynı anda tek platformdan kullanıcılarına sunan akıllı telefon uygulaması YACHTSUPP, yat sahipleri ve yat satın almak isteyenler başta olmak üzere sektörün tüm paydaşlarını bir araya getiriyor.

Technolera Girişim Geliştirme Merkezi tarafından hayata geçirilen uygulamanın, Türk yat endüstrisine büyük katkı sağlaması bekleniyor.

Technolera'nın kurucu ortağı Ömür Filiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, YACHTSUPP uygulamasının, global yatçılık sektörü paydaşlarına yönelik dijital hizmetler sunmak amacıyla Türk girişimciler tarafından geliştirildiğini ifade ederek, dünya devleriyle yarışmaya hazırlandıklarını bildirdi.

Filiz, dünyadaki mobil yatçılık uygulamalarına nispetle birçok "üstün" özelliğe sahip olan YACHTSUPP'ın global yat sektörünün önemli oyuncuları olan Yachting Pages, Yachtneeds, Bluewater ve Yachtharbour gibi firmalara rakip olacağını söyledi.

Uygulamanın, yat sektörüyle ilgili çok sayıda çözümü aynı anda tek platformda kullanıcılara sunduğunu ve geliştirilme sürecinin bir yıl sürdüğünü anlatan Filiz, YACHTSUPP'ın yat sahiplerini, yat satın almak isteyenleri, yat kaptanlarını, yat personelini, yat sektörüne hizmet veren tedarikçi firmaları, yat turizmine ve denize gönül vermiş herkesi tek bir çatı altında buluşturmayı amaçladığını kaydetti.





- "İstenilen özelliklerdeki yatlara anında ulaşılabilecek"





Ömür Filiz, hedeflerinden birisinin de Türkiye'nin yat turizmi alanındaki tecrübelerini dünyaya açmak ve dünyadaki en yeni yatçılık gelişmelerini Türkiye'deki yat sektörüne aktarmak olduğunu belirterek, YACHTSUPP'ın, Türk girişimcilerin İngiltere'de kurduğu Mobile Yachting Solution Technologies firmasına ait olduğunu, uluslararası alanda daha etkin olabilmek, fuarlara daha rahat katılabilmek için bu yolu tercih ettiklerini söyledi.

Filiz, uygulamanın ilk etapta Doğu Akdeniz, Marmara, Karadeniz ve Ege'deki yat sektörünü kapsama altına aldığını, ikinci etapta ise Dalmaçya kıyı şeridi, Batı Akdeniz, Orta Doğu, ABD ve İngiltere'yi de kapsayarak çalışmalarına devam edeceğini bildirdi.

Uygulamanın Türk yatçılık sektörünü global yatçılık ekosistemiyle buluşturacağını belirten Filiz, şimdiden yatçılığın "global dijital referans noktası olmaya" aday olduklarını aktardı.

Filiz, uygulamanın özelliklerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bir yat satın almak ya da yatını değiştirmek isteyenler, uygulamada yer alan Akıllı Yat Seçimi ile tercihlerine ve bütçesine en uygun boy ve tipteki yatı bulabiliyor. Yatını satmak isteyenler, satış ilanını YACHTSUPP'ta yayımlayabiliyor. İstenilen özelliklerdeki yatlara anında ulaşılabilecek. Yatçılıkta ihtiyaç duyulan araç gereç ve hizmetleri sağlayan satıcılara kolaylıkla ulaşma imkanı var. Satıcılara puan verilebiliyor, onların hakkında değerlendirme yazılabiliyor.

YACHTSUPP Kariyer Platformu ile tüm istihdam ihtiyaçlarına cevap vereceğiz. Hem iş hem de işçi arayanlara... Mesajlaşma sayesinde yatçılığa gönül vermiş insanlar, dünyanın neresinde olursa olsun görüşlerini paylaşabilecek, birbirlerine soru sorup cevap alabilecek. Uygulama sayesinde yatın bulunduğu konuma en yakın oteller, restoranlar ve turistik mekanlar öğrenilebilecek."

Filiz, uygulamanın iOS ve Android tabanlı telefonlara indirilebildiğini bildirdi.





- "Türk yat sektörüne ve turizmine ciddi katkı sağlayacak"





Technolera kurucu ortağı Filiz, Türkiye'nin geçen yıl gemi ve yat ihracatını 2016'ya göre yüzde 37,6 artırarak 1 milyar 338 milyon dolara yükselttiğini belirterek, uygulamanın Türk yatçılık sektörüne sağlayabileceği katkılara ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Uygulamamız Türk yat endüstrisine ciddi katkı sağlayacak, marinalarımız, gemi ve yat sektörümüzün bilinirliğini ve satışlarını artıracak. Onları dünyaya tanıtacağız. Ayrıca, şu anda atağa kalkan yat sektörümüzün ihracatını ciddi şekilde artıracaktır. Sadece yatçımız değil, koylarımız, restoranlarımız, marinalarımız, otellerimiz yatçılar dünyasında hızlı bir şekilde bilinir hale gelecek. Dünyanın neresinde olursa olsun yat meraklısı birisi, tek bir platformdan Türk yatlarını görebilecek ve yat üreticilerimize ulaşabilecek. Ayrıca, yurt dışına açılmamış yatçılarımızı uluslararası platforma taşıyacağız."