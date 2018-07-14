Türk müteahhitler dünyanın konutunu inşa etti

ANKARA (AA) - DİLARA ZENGİN - Türk müteahhitlerinin yurt dışında bugüne kadar üstlendiği projelerin toplam bedeli haziran ayı itibarıyla 366,5 milyar dolara ulaşırken, bu yılın ilk yarısında alınan işlerin tutarı 9,2 milyar dolar oldu.

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin hizmet ihracatının önemli bir parçası olan yurt dışı müteahhitlik hizmetleri sektörü, ilk işin alındığı 1972'den bu yılın haziran ayı sonuna kadar 120 ülkede 366,5 milyar dolar değerinde 9 bin 375 proje üstlendi.

Türk müteahhitlerinin bu yılın altı ayında üstlendikleri proje sayısı 84 olurken, bunların toplam proje bedeli 9,2 milyar dolar olarak hesaplandı.

Müteahhitlerin yurt dışında 1972'den bu yana en çok proje üstlendiği alan, yüzde 13'lük payla konut sektörü oldu. Türk müteahhitleri bu alanda 47,5 milyar dolarlık proje gerçekleştirdi. Konut projelerini 47,4 milyar dolarla karayolu, tünel ve köprü, 30,1 milyar dolarla ticaret merkezi, 26,8 milyar dolarla enerji santrali ve 25,9 milyar dolarla havalimanı yapımı izledi.

- Rusya pazarı ilk sırada

Türk müteahhitlerinin yurt dışında 1972'den haziranın ilk yarısına kadar üstlendiği işlerin bölgesel dağılımında, Bağımsız Devletler Topluluğu, Ortadoğu ve Afrika ülkeleri öne çıktı.

Bağımsız Devletler Topluluğu'nda bugüne kadar gerçekleştirilen projelerin toplam tutarı 171,7 milyar dolar, Ortadoğu ve Afrika'da yapılan işlerin tutarı ise sırasıyla 95,6 milyar dolar ve 65,9 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Müteahhitlik firmalarınca yurt dışında bu zamana kadar üstlenilen projelerin ülkelere göre dağılımında, yüzde 19,6 ile Rusya ilk sırada yer aldı. Türk müteahhitlerinin bu ülkede gerçekleştirdiği projelerin toplam tutarı 71,8 milyar dolar oldu. Rusya'yı, yüzde 12'9'luk pay ve 47,4 milyar dolarlık toplam projeyle Türkmenistan takip etti. Libya ise yüzde 7,9'luk pay ve 28,9 milyar dolarlık projeyle üçüncü sırada yer aldı.

- Türk müteahhitlik firmaları küresel ligde

Hayata geçirdikleri projelerle adından söz ettiren Türk müteahhitlik firmaları, uluslararası arenada da önemli bir yer edindi. Müteahhitlik hizmetleri sektörünün önde gelen yayınlarından Engineering News Record (ENR) dergisinin, bir yıl içinde üstlenilen uluslararası projelerin toplam bedeli üzerinden her yıl belirlediği dünyanın en büyük 250 müteahhitlik firmasını gösteren listede Türkiye 2003'te sadece 8 firmayla yer alırken, bu sayı geçen yıl 46'ya yükseldi.

Bu firmalardan 10'u söz konusu listede ilk 100 firma arasında yer alırken, 2 Türk firması birden 3'er milyar dolar gelirleriyle ilk 50 firma arasında yer buldu. Türkiye listede son 5 yılda firma sayısı itibarıyla Çin'den sonra ikinci oldu.