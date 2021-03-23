Türk Mutfağı Las Vegas Üniversitesi'nın müfredatına giriyor

Ege İhracatçı Birlikleri, Las Vegas Üniversitesi William F. Harrah Turizm Otelcilik Okulu Türk mutfağının müfredata girmesinde İzmir Ekonomi Üniversitesi ile iş birliği yapacak. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, İEÜ Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu Müdürü Dr. Betül Öztürk ve Gıda Birlikleri Başkanları, hibrit basın toplantısıyla projenin detaylarını paylaştı.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Stratejimizin ana unsurları olarak; yerli profesyonellerin ve tüketicilerin gönüllerini kazanıp Türk gıda ürünlerinin marka elçisi konumuna getirmek, etkili ve yönetilebilir bir pazar üssü olan Las Vegas'tan başlayıp, sonrasında güneybatı ve Kaliforniya bölgesine, en sonunda tüm ülke geneline yayılmak olarak belirledik. Dört yılın sonunda ulaşmak istediğimiz hedefleri ise; ABD HoReCa (otel, restoran, kafe) sektöründe talep yaratmak, üretici, dağıtıcı, toptancı, perakendeci ve zincir marketler ile iş geliştirmek ve sürdürülebilir ilişkiler kurmak, restoran birlikleri, gıda yatırımcıları, gıda girişimleri, turizm-otelcilik fakülteleri, aşçılık okulları aracılığıyla farkındalık ve marka bilinirliği yaratmak olarak tespit ettik.” dedi.

Dünyanın en başarılı ikinci, ABD’nin ise birinci Turizm Otelcilik okulu ile iş birliği

Projenin ilk yılında 9 faaliyet planladıklarını anlatan Jak Eskinazi, ilk olarak Las Vegas bölgesinde bulunan ünlü otellerin executive şefleri ile tanıtım filmleri hazırladıklarından bahsetti.

“Bu tanıtım filmlerinde 6 farklı şef 6 farklı ürün grubumuzu kendi menülerinde kullandılar. Ardından, Las Vegas Üniversitesi Turizm Otelcilik Okulu mutfağında belirli aralıklarla belki de türünün ilk örneği olan tadım ve tanıtım etkinlikleri gerçekleştirdik. Ünlü şefler, satın alma direktörleri, distribütör ve akademisyenlerden oluşan 15 kişilik guruplara, şimdiden marka yüzümüz olan yabancı şefler tarafından Türk ürünleri ile hazırlanan menüler tattırılırken, online olarak etkinliğe bağlanan Yönetim Kurulu üyelerimiz tarafından online ortamda sektör sunumları gerçekleştirildi. Son olarak dünyanın en başarılı ikinci, ABD’nin ise birinci Turizm Otelcilik okulu seçilen Las Vegas Üniversitesi ile 5 yıl sürecek olan bir iş birliği başlattık.”

Eskinazi, iş birliği sayesinde ihraç ürünleri ve Türk Mutfağının üniversite müfredatında yer alacağını, EİB olarak İzmir Ekonomi Üniversitesi ile iş birliği yaparak ederek ders içeriklerini birlikte oluşturacaklarını da sözlerine ekledi.

“Hedeflerimizden birisi, Türk Mutfak kültürünü ve bileşenlerini ABD’nin şimdiki ve gelecekteki şef, satın alımcı ve distribütörlerine tanıtmak ve ürünlerimizin ABD pazarındaki paylarını artırmak. ABD’de kuru meyve, su ürünleri, meyve sebze mamulleri, zeytin ve zeytinyağı, hububat, bakliyat yağlı tohumlar ve odundışı orman ürünlerimizin bilinirliğini, ABD’li damak zevkine uygun şekilde yemeklerde kullanım şekillerini anlatmak. Bundan sonraki dönemde belirlenen hedefler doğrultusunda popülerliği günden güne artan e-sport takımları ile iş birliği gibi daha geniş kitlelere yönelik çalışmaların yanında, özel jette influencerlarla gerçekleştirilecek spesifik kitle odaklı özgün çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar ise Türkiye'nin uzun vadede kalkınması için endüstri ve üniversite iş birliğinin önemine dikkat çekerek, “Sürdürülebilirlik ve toplumsal fayda ekseninde katma değeri yüksek ürünler üretilecek biçimde eğitimler vermek için sektörün önde gelenleriyle iş birliği içinde olmak her zaman için önemli. 20’inci yılımızı kutluyoruz. Böyle uluslararası bir projede paydaş olmaktan çok mutluyuz.”

Önümüzdeki yıl birinci dönem başında ders içerikleri teslim edilecek

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, “Yürütmekte olduğumuz tanıtım projesi kapsamında, Ege Bölgesi olarak üretiminde ve ihracatında tüm dünyada lider ülkeler arasında olduğumuz çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir, zeytin, zeytinyağı, meyve sebze mamulleri, su ürünleri, tıbbı aromatik bitkiler ve yağlı tohumlar, levrek ve çipura başta olmak üzere gıda ürünlerimize ağırlık verdik. Her geçen gün önemi artan sağlıklı beslenmeye ilişkin tüketim şekillerinden birisi olan Akdeniz usulü beslenmenin en önemli aktörlerinden biriyiz. Sahip olduğumuz tüm bu bilgi, birikim ve yetkinliklerimizi Las Vegas Üniversitesi ile paylaşmak arzusundayız.” diye konuştu.

İşbirliği sayesinde dünyanın en zengin mutfak kültürlerinden biri olmanın yanında Akdeniz Diyetinin vazgeçilmez bir parçası olan Anadolu’nun zenginliklerine ilişkin değerli bir kaynak sunulacağını da söyleyen Celep sözlerini şöyle noktaladı:

“Aynı şekilde geleceğin restoran yöneticilerinin, satın almaya karar verecek olan şeflerin ve satın alma direktörlerinin gündemlerine üniversite yıllarında girmiş olacağız. Bu kapsamda, geçtiğimiz hafta İzmir Ekonomi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü akademisyenlerimiz ile Las Vegas üniversitesi turizm otelcilik okulu akademisyenleri bir araya gelerek iş birliğimizi somutlaştıracak yol haritasını oluşturdular. Bu doğrultuda önümüzdeki yıl 1. Dönem başında titizlikle hazırlayacağımız ders içeriklerini teslim edeceğiz. Las Vegas Üniversitesi de takip eden yıllarda 2 döneme yayacak şekilde uygun ders müfredatlarında sunmuş olduğumuz içerikleri ekleyecektir.”

ABD’ye hububat bakliyat yağlı tohumlar ihracatında hedef 1 milyar dolar

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Terci, “Tarımın anavatanı olduğuna inanılan Anadolu'nun anlatacak çok eski hikâyeleri var. Buğday 12.000 yıl önce ilk bizim topraklarımızda üretildi. Bilinen ilk un değirmenleri yine Anadolu’da.. Biz sektörümüzün bu eşsiz hikayesini, sürdürülebilir ve şeffaf üretim anlayışımızı, üretim gücümüzü ve teknolojimizi ABD’de gerçekleştirdiğimiz bu proje sayesinde daha etkin tanıtmayı hedefliyoruz. Türkiye olarak en çok ihracatını gerçekleştirdiğimiz ürünler olan makarna, bulgur, un, haşhaş susam gibi yağlı tohumlar, bitkisel yağlar, şekerli mamuller gibi sektörlerimiz hakkında detaylı bilgiler veriyoruz ve görüşmelerde bulunuyoruz. Sektör olarak, Türkiye’den dünyaya toplam 7.3 milyar usd ihracat gerçekleşiyor. ABD’ye baktığımızda ise 373 milyon USD ihracat gerçekleştiriyoruz ve amacımız bu tarz projeler ile bu rakamı 1 milyar USD seviyelerine çıkarabilmek ve marka değeri olan daha katma değerli ürünlerin ihracatını sağlamak.” dedi.

ABD, Almanya’dan sonra en büyük pazarımız

“Kuru domates, turşu, meyve suyu, közlenmiş sebzeler gibi Amerika için potansiyel arz eden ürünlerimiz var” diyen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak ise şunları söyledi:

“Ege İhracatçı Birlikleri olarak Meyve Sebze Mamulleri sektöründe Almanya’dan sonraki en büyük pazarımız olan Amerika Birleşik Devletleri’ne 2020 yılında 110 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu rakam 2021 yılı ihracatımızın %10’una denk gelmektedir. Yeni yaptığımız işbirliğinden de umutluyuz, geleceğin şeflerine kariyerlerinin en başında Türk ürünlerini tanıtmış oluyoruz, çok önemli bir proje gerçekten. Umuyorum ve inanıyorum ileriki dönemlerde ihracatımıza da olumlu katkısı olacaktır.”

Markalaşarak katma değerli ihracatta önemli bir potansiyel

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı ise “Başta defne, kekik, biberiye vb. ürünlerin ihracatının yapıldığı Ülkemizde 3.500’ün üzerinde endemik bitki türü olduğunu ve Türkiye’nin söz konusu ürünlerde ciddi bir potansiyeli olduğunu ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaştık. Bu ürünler direkt tüketimin yanında kozmetik, boya, gıda, tekstil, deri, enerji, ilaç (tıp), alternatif tıp vb. birçok sektörde önemli hammadde temin kaynağı haline de gelmiştir. Gıda amaçlı tüketimi noktasında da markalaşarak katma değerli ihracatını yapabilmek bizim için önemlidir. Turquality projemiz sayesinde sektörümüzü ABD’de çok daha etkin tanıtarak marka değerimizi ve bu sayede katma değerimizi artırmayı ve pazarımızı büyütmeyi hedefliyoruz.” diye konuştu.