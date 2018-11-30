Türk mutfak ürünlerine sipariş yağdı

EVSİD'in bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Invitation Only etkinliği, 42 ülkeden 70 zincir market ve toptancıyı Türk firmaları ile buluşturdu. Davet edilen alıcı firmaların yüzde 90'ı ilk kez Türkiye'ye gelirken, yeni ticari bağlantılar kuruldu ve siparişler alındı.Bu yıl üçüncüsü gerçekleşen etkinliği değerlendiren EVSİD Başkanı Burak Önder, hem kendilerinin hem de katılımcı firmaların yaptıkları değerlendirmelere göre şimdiye kadar yapılanlar arasında en verimli organizasyon olduğunu söyledi.

NİTELİKLİ ALICILARLA FİRMA BAŞI 38 GÖRÜŞME

Konuk satınalmacı sayısının yaklaşık yüzde 50 arttığını ifade eden Önder, "Artık etkinlik gelenekselleşmeye başladı. Gerek Türk firmalarının ve ürünlerinin rekabet avantajı gerekse alıcı firmaların Türkiye'ye güveninin artması sonucu işe dönüşen görüşme sayısı fazlalaştı. İki gün süren etkinlikte ilk belirlemelere göre 1.544 iş görüşmesi gerçekleşti. Bu, ortalamada her firmanın 38 iş görüşmesi yapması anlamına geliyor ki, çok iyi bir sayı. Gelen firmaların komite tarafından ön değerlendirmesi yapılan nitelikli alıcılar olduğu düşünülürse bu görüşme sayılarının ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaşılabilir" dedi.

Etkinliğe katılan Türk firmaların görüşme sayıları ve kaliteleri hakkında kendilerine olumlu geri dönüşlerde bulunduğunu kaydeden Önder, şöyle devam etti: "Normalde bu tür iş görüşmelerinde hemen bağlantı yapılması ve görüşmelerin siparişe dönüşmesi zaman alır. Ancak hem yabancı alıcı firmalar hem de programa katılan üreticiler ile yapmış olduğumuz görüşmelerde siparişlerin verildiğini duymak sevindiriciydi. Konuk firmaların yaklaşık yüzde 10'luk bölümü bir önceki sene katılan ve potansiyeli olduğu düşünülerek tekrar davet edilen firmalardı. Bu firmaların da alımlarını 2018'de artıracakları bilgisini aldık."

Hemen hemen tüm bölgelerle yeni iş bağlantılarının yapıldığını söyleyen Önder, "Ekvator, Meksika, Peru, Kolombiya, Arjantin, İrlanda, Brezilya, Hırvatistan, Hindistan, Polonya.... Tüm bölgelerden siparişler geldi ve yeni bağlantılar tesis edildi. Bu görüşmelerin önümüzdeki dönemde de yeni siparişlere dönüşme ihtimali yüksek görünüyor. Türk ev ve mutfak sanayicileri olarak yeni pazarlar peşinde koşmaya ve ihracatımızı artırmaya devam edeceğiz" dedi. Önder, önümüzdeki sene bu etkinliği yurt içinde biraz daha büyüteceklerini, ayrıca yurtdışına da taşıma hedeflerinin olduğunu sözlerine ekledi.

'İLK KEZ GELDİK, TÜRKİYE'YE VERDİĞİMİZ SİPARİŞLERİMİZ ARTACAK'

Düzenlenen etkinlikte davetliler arasında yer alan Meksikalı perakende zinciri H.E.B'in Uluslararası Satın Alma Yöneticisi Kayza Baraju, Türkiye'ye ilk kez geldiğini ve bir çok yeni tedarikçi ile tanıştıklarını söyledi. Türkiye'nin çok zengin bir kültürü olduğunu ve turistik açıdan da çok güzel olduğunu belirten Baraju, "H.E.B olarak 300 tane Amerika'da, 64 tane de Meksika'da mağazamız var. Burada çok sayıda üretici ile görüşme şansım oldu. Şimdiye kadar Türkiye ile çok küçük miktarlarda olan alışverişimizin önümüzdeki dönemde artacağını rahatlıkla söyleyebilirim." dedi.

Türkiye'deki ev ve mutfak eşyaları pazarının çok büyük bir potansiyeli olduğunun altını çizen Baraju, "Türkiye bizim için çok önemli bir alternatif pazar olacak. Ürünler hem ucuz, hem kaliteli hem de inovatif." diye konuştu. 2 binden fazla mağaza ile Brezilya'nın en büyük perakende zinciri olan GPA'nın amiral gemisi Multivajero'nun İthalat Kooordinatörü Fernando Moya da Türkiye'ye ilk kez geldiğini belirterek, çok verimli görüşmeler yaptıklarını belirtti. Çin dışında yeni tedarikçilerle görüşme fırsatı buldukları için çok mutlu olduklarını dile getiren Moya, "Etkinlikte kısa süre içerisinde bir çok görüşme yaptık. Her şey gayet iyi organize edilmişti. Yeni partnerler ve tedarikçilerle buluştuk. Bizim için yeni bir milat olabilir" dedi.



