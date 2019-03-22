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Türk öğrencilere Rusya'da nükleer enerji eğitimi fırsatı

- Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu NGS'yi inşa eden Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom, St. Petersburg Politeknik Üniversitesinde eğitim almak isteyen Türk öğrenciler için 25 kişilik kontenjan belirledi

Türk öğrencilere Rusya'da nükleer enerji eğitimi fırsatı
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ANKARA (AA) - Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santralini (NGS) inşa eden Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom, St. Petersburg Politeknik Üniversitesinde eğitim almak isteyen Türk öğrencilere 25 kişilik kontenjan açtı.

Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, Akkuyu NGS için personel yetiştirme programı kapsamında, St. Petersburg Politeknik Üniversitesinin ısı enerjisi ve elektrik enerjisi yüksek lisans programlarında eğitim almak isteyen Türk öğrenciler için kontenjan ayırdı.

Tüm eğitim masraflarının Rusya tarafından karşılanacağı yüksek lisans programları 1 Eylül'de başlayacak.

Öğrencilere barınma imkanı sağlanacak, aylık 32 bin ruble (yaklaşık 500 dolar) de burs verilecek.

Program kapsamında nükleer enerji ve nükleer teknolojiler konusunda eğitim alacak 25 öğrenciye Akkuyu NGS'nin proje şirketi Akkuyu Nükleer AŞ de ülkeye ilk giriş için vize ve yılda bir defa olmak üzere uçak bileti ve havaalanı ulaşım imkanı sağlayacak.

Eğitim dili İngilizce olan yüksek lisans programlarının 2019-2021 akademik yılı için son başvuru tarihi ise 1 Nisan.

Eğitim programına başvuru yapmak isteyen öğrenciler Akkuyu Nükleer AŞ'nin internet sayfasından bilgi alabilecek.

Akkuyu NGS'de çalışmak üzere personel yetiştirme programı kapsamında, Rosatom, Rusya Eğitim ve Bilim Bakanlığı iş birliğiyle eğitimler gerçekleştiriliyor. Bugüne kadar birçok Türk öğrenci, Rusya'daki eğitimlerini tamamlayarak mezun oldu.

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