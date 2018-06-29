Türk pamuğu Mozambik'te yetişecek

AYDIN (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) öncülüğünde, Mozambik Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanlığı yetkililerine Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsünde pamuk yetiştiriciliği eğitimi verildi.

TİKA ile Mozambik Pamuk Enstitüsü arasındaki işbirliği kapsamında Nazilli'ye gelen 7 kişilik Mozambik Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanlığı heyeti, Pamuk Araştırma Enstitüsünde bir haftalık eğitim aldı.

Pamuk yetiştiriciliği ve pamuk veriminin artırılmasının anlatıldığı eğitimlerde, yerli pamuk tohumları da Mozambikli heyetle paylaşıldı, eğitim sonunda da Mozambikli yetkililere sertifika verildi.

- Yerli pamuk tohumları gönderilecek

Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürü Koray Şimşek, sertifika törenindeki konuşmasında, Mozambik ile işbirliğine her zaman açık olduklarını belirtti.

Mozambik'te pamuk üretiminde çalışan 7 kişiyi 5 gün ağırladıklarını anlatan Şimşek, "Ülkemiz pamuk yetiştiriciliğinde küresel bir marka. Enstitümüzün 84 yıllık Ar-Ge birikimini misafirlerimizle paylaşmak için eğitim programı hazırladık. Bu eğitim faaliyetimiz gelecekte yapacaklarımızın da temel taşlarını oluşturuyor." dedi.

Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen yerli pamuk tohumlarının Mozambik'e gönderileceğini kaydeden Şimşek, şu bilgileri verdi:

"Misafirlerimize pamuk ıslahı, yetiştirme teknikleri ve hastalık zararlıları alanlarında beş günlük bir eğitim verdik. Afrika ülkelerinin çoğunda işbirliğimiz devam ediyor. Önümüzdeki dönemde başlattığımız projeyle Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsünün geliştirmiş olduğu 45 çeşit pamuk çeşidinden Mozambik'in coğrafyasına uygun olan türleri göndereceğiz."

Törende, Elina Judite, Afrika'da kardeşliği ve aileyi temsil eden heykeli TİKA ve enstitü yetkililerine hediye etti.

- Mozambik'te tohumları geliştirecekler

Afrikalı heyetin sorumlusu Mozambik Pamuk Enstitüsü Teknoloji ve Proje Dairesi Müdürü Adalberto Banze, tören sonunda AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitim ile önemli bir deneyim kazandıklarını belirtti.

Yüksek verimli tohumları Mozambik'e götüreceklerini ifade eden Banze, "Bizim orada bir hektara 2 ton gibi randımanımız var. Türkiye'nin daha çok pamuk çeşitleri var ve bu çeşitler daha çok randıman veriyor. Hektar başına 4-6 ton arasında verim veriyor. Bu çeşitleri Mozmabik'e götürmeyi, orada geliştirip, yetiştirmeyi düşünüyoruz." dedi.







