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Türk-Rus Enerji Uzmanları Toplantısı

İSTANBUL (AA) - Anadolu Ajansının (AA) ev sahipliğinde ve Rus haber ajansı TASS ile iş birliğiyle düzenlenen Türk-Rus Enerji Uzmanları Toplantısı bugün gerçekleştiriliyor.Türkiye ve Rusya'dan enerji alanında öne çıkan uzmanların katılacağı...

Türk-Rus Enerji Uzmanları Toplantısı
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İSTANBUL (AA) - Anadolu Ajansının (AA) ev sahipliğinde ve Rus haber ajansı TASS ile iş birliğiyle düzenlenen Türk-Rus Enerji Uzmanları Toplantısı bugün gerçekleştiriliyor.

Türkiye ve Rusya'dan enerji alanında öne çıkan uzmanların katılacağı toplantı, "Geleceğin Enerji Portföyünde Doğal Gaz" ve "Türkiye'nin Geleceğinde TürkAkım'ın Rolü" olmak üzere iki oturumdan oluşuyor.

İlk oturumun moderatörlüğünü TASS Haber Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Maxim Filimonov üstlenirken, ikinci oturumu ise AA Enerji Editör Yardımcısı Barış Sağlam yönetecek.

Toplantıya Türkiye'den, Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl, Akdeniz Ülkeleri Enerji Şirketleri Birliği Hidrokarbonlar Müdürü Dr. Sohbet Karbuz, Enerji Piyasaları ve Politikaları Enstitüsü Başkanı Volkan Özdemir ve Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan katılıyor.

Rusya'dan ise toplantıya EastWest Enstitüsü Enerji Güvenliği Uzmanı Danila Bochkarev, Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Fonu Genel Müdürü Konstantin Simonov, Moskova Skolkovo İşletme Okulu Enerji Merkezi Gaz Bölümü Başkanı Dr. Roman Samsonov ve Moskova Ekonomi Yüksek Okulu Enerji Enstitüsü Başkanı Dr. Vitaliy Yermakov katılıyor.

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AATASSTürk-Rus Enerji Uzmanları Toplantısı
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