Türk-Rus Enerji Uzmanları Toplantısı yarın İstanbul'da düzenlenecek

ANKARA (AA) - Anadolu Ajansının (AA) ev sahipliğinde ve Rus haber ajansı TASS iş birliğiyle yarın İstanbul'da Türk-Rus Enerji Uzmanları Toplantısı gerçekleştirilecek.

Türkiye ve Rusya'dan enerji alanında öne çıkan uzmanların katılacağı toplantı, "Geleceğin Enerji Portföyünde Doğal Gaz" ve "Türkiye'nin Geleceğinde TürkAkım'ın Rolü" olmak üzere iki oturumdan oluşacak.

Toplantıya Türkiye'den, Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl, Akdeniz Ülkeleri Enerji Şirketleri Birliği Hidrokarbonlar Müdürü Dr. Sohbet Karbuz, Enerji Piyasaları ve Politikaları Enstitüsü Başkanı Volkan Özdemir ve Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan katılacak.

Rusya'dan ise toplantıya EastWest Enstitüsü Enerji Güvenliği Uzmanı Danila Bochkarev, Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Fonu Genel Müdürü Konstantin Simonov, Moskova Skolkovo İşletme Okulu Enerji Merkezi Gaz Bölümü Başkanı Dr. Roman Samsonov ve Moskova Ekonomi Yüksek Okulu Enerji Enstitüsü Başkanı Dr. Vitaliy Yermakov gibi uzmanlar iştirak edecek.