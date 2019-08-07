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Türk-Rus ortaklığında atıktan enerji üretim tesisi yolda

- Türk inşaat şirketi Yenigün, Rus Alternative Generating Company-1 (AGC-1) ile Moskova'da atıktan enerji üretim tesisi inşa edecek

Türk-Rus ortaklığında atıktan enerji üretim tesisi yolda
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ANKARA (AA) - Türk inşaat firması Yenigün'ün, Rus Alternative Generating Company-1 (AGC-1) şirketi ile Moskova'da atıktan enerji üretim tesisi inşa edeceği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, iki şirketin 2 Ağustos’ta sözleşme imzaladığı belirtildi.

Yenigün ve Rus AGC-1'in Moskova'da yapacağı atıktan enerji üretim tesisi projesinin ilk aşaması olan katı yakıt deposu inşaatının 2022'de tamamlanacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenigün İnşaat Üst Yöneticisi Fikret Yenigün, Rusya'nın atık yönetiminde çevreci bir hassasiyetle çağdaş bir dönüşüm başlattığını vurgulayarak "Dünyanın en büyük başkentleri arasında yer alan Moskova’da bu önemli projeyi üstlenmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu proje, atık yönetimi alanındaki yeni teknolojilerin kullanılmaya başlanması bakımından önemli bir adım." değerlendirmesinde bulundu.

Yenigün, tesisin Moskova bölgesinde gelecek 4 yılda inşa edilecek 4 tesisten biri olacağına dikkati çekerek "Buralardan elde edilecek enerji, Moskova ve çevresindeki çok sayıda çöp depolama alanının kapatılmasını sağlayarak kentin atık yönetiminin optimize edilmesine yardımcı olacak. Her tesis, 5 milyon insanın yılda yarattığı yaklaşık 700 bin ton kalıntı atığı işleyecek ve 75 megavat elektrik üretecek. Bölgede yaşayan yaklaşık 1,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacı bu tesislerden sağlanacak." ifadelerini kullandı.



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Atıktan EnerjiYenigün
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