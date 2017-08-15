Türk, Rus ve İranlı şirketlerden 7 milyar dolarlık enerji anlaşması

ANKARA (AA) - Türkiye'den Unit International'in Rus ve İranlı enerji şirketleriyle İran'daki petrol ve doğalgaz sahalarını geliştirerek üretime açmak için 7 milyar dolarlık anlaşmaya imza attığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, Galatasaray Kulübü eski Başkanı Ünal Aysal’ın sahibi olduğu Unit International Enerji AŞ'nin, Rus devlet şirketi Zarubezhnet ve İran'ın en büyük holdinglerinden Ghadir Yatırım Holding ile İran’da petrol ve doğalgaz çıkarmak için anlaştığı vurgulandı.

Anlaşmanın aynı zamanda bir İranlı şirketin yabancı partnerlerle imzaladığı ilk üç taraflı yatırım anlaşması özelliğini taşıdığı belirtilen açıklamada, yaklaşık 7 milyar dolarlık yatırımlar zincirinin üçünün toplam rezervi 10 milyar varil, toplam günlük üretimi 100 bin varil olan en önemli petrol yataklarında, birinin ise 75 milyar metreküp yıllık üretim kapasitesine sahip dev bir doğalgaz yatağında olmak üzere toplam dört sahada yapılacağı kaydedildi.

"İran petrokimya endüstrisi için dönüm noktası"

Konsorsiyumun İran'ın başka bölgelerinde de petrol ve doğalgaz çıkarabileceği aktarılan açıklamada, sadece bir sahadan Türkiye'nin 150 yıllık doğalgaz ihtiyacından daha fazlasının karşılanabileceğine işaret edildi.

Açıklamada, gizlilik anlaşması gereği şirketlerin çıkarılacak gaz ve petrol satışlarından alacakları doğrudan pay miktarının duyurulmadığı bildirilirken, üç ülke şirketleri arasındaki ortalık anlaşmasının bölgenin enerji konusunda gelecekteki öneminin de altını çizdiği ifade edildi.

Yeni ortaklığın İran petrokimya endüstrisi için bir dönüm noktası olduğu kaydedilen açıklamada, Mart ayında Unit International şirketinin, İran'da enerji yatırımları yapmak için kurduğu Unit International Enerji AŞ'nin Uzak Doğulu ortağıyla birlikte bu ülkede toplam 5 bin megavat kapasiteye sahip 4 farklı doğalgaz çevrim santrali kurmak üzere ilgili makamlarla anlaştığı bildirildi.

İran Fransız Total şirketiyle de temmuzda anlaştı

Fransız petrol şirketi Total, Temmuz ayında İran Milli Petrol Şirketi (NIOC) ile bölgenin en büyük doğalgaz sahası Güney Pars'ın 11. fazını geliştirilmesi için yaklaşık 5 milyar dolarlık anlaşma imzalamıştı. Total, anlaşmanın 20 yıl geçerli olacağını ve projenin operatörünün yüzde 50,1 hisseyle Total olacağını duyurmuştu.

Güney Pars sahasının 11. fazının geliştirilmesi projesinde, Çinli CNPC şirketinin yüzde 30, İranlı Petropars'ın ise yüzde 19,9 hissesi bulunuyor.

Muhabir: Ebru Şengül